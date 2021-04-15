撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-15 15:07

雖然 iPhone 12 才推出大半年，但市場對於新 iPhone 的傳聞一向樂此不疲。以掌握準確 Apple 內部消息著稱的分析師郭明錤（MK Kuo）最近就向投資者大爆未來新 iPhone 的資訊，而且牽涉的 iPhone 不止一代，而是由 iPhone 13 至 15 之間至少三代。

取消瀏海、相機直迫單反水平？

根據郭明錤最新公布的調查報告，Apple 已大致擬定好未來三年的 iPhone 發展路線圖，而在報告中他提及 iPhone 系列的機型數量應維持不變，但組合的「成份」就與目前的 iPhone 12 系列有所不同，另外值得留意的，還有未來幾代新 iPhone 的拍攝能力似乎將會迎來一次「質的飛躍」。

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同場加映：4月蘋果發布會Apple Event或會登場的10件新產品

2021年春季Apple Event即將在美國時間4月20日舉行（香港時間4月21日凌晨1時），今次發有會命名為「Spring Loaded」，究竟今次有什麼新品推出呢？不少果迷十分期待。記者已收到Apple官方發出的邀請函，以手繪彩色線條的蘋果logo，似乎是暗示今次春季發布會或將會有新一代的「Apple Pencil」及新一代「iPad」。

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