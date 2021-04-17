撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-04-17 08:00

《機動戰士高達閃光之凱薩衛》電影5月初上映，Gundam生父富野由悠季竟在電視節目上豪言要「打殘鬼滅，擊潰EVA」！這位79歲的老爺爺哪來的自信？至於該節目，介紹了14部改變日本動畫歷史傑作，《新世紀福音戰士》（EVA）、《進擊的巨人》、《高達》都榜上有名。

事件在twitter引起討論，但多數人是欣賞老先生79歲仍有如此強大心臟，加上富野發言提到兩位「後輩」，實際是一種肯定，以好作品為目標鞭策自己：

富野究竟又發甚麼神經？（點圖放大睇全篇發言）

《閃光之凱薩衛》海報前受訪 富野遲疑一秒鐘有原因？

明眼中會留意到，富野上坐前，特別看了背後的《閃光之凱薩衛》海報一眼，遲疑了一秒才回頭開始訪問。

設計對白（笑）

其實今次電視台另因為另一話題而上Sunrise做訪問，富野先生又剛巧在工作室中，坐下來串串場子講了幾句對現今動畫界感想。他談自己現時的工作態度，當中提到打敗EVA、鬼滅，背後又剛好有新電影《機動戰士高達閃光之凱薩衛》海報，令人覺得他是暗指《閃》可以挑戰兩套神作。

然而，《閃》雖然改篇自富野先生20年前的小說原作，其實他並沒有參與電影版無任何工作。今次宣傳，很可能是因為仔早前在訪問中暗寸《閃光之凱薩衛》悶蛋，Sunrise就巧妙安排老先生座在海報前講話，上電視做點宣傳、作出少少補償吧。

富野先生最想成功打敗EVA之作：《G之復國任務 3》

富野先生雖沒參與《高達 閃光之凱薩衛》電影版，其實他個人作品《高達 G之復國任務》電影三部曲第3集《來自宇宙的遺產》7月就會上映，《高達》作品向來是商品賣得好、票房不太高，成功打敗《鬼滅》跟《EVA》的機會？真的近乎零。

14部改篇日本動畫界名作 《鬼滅之刃》為何沒有上榜？

題外話，這個名為《林修的就是現在吧！講座 2小時特別SP 專業之選！改變日本動畫歷史14作》的節目，請到《Macross》河森正治、插畫師天神英貴等名人上節目講解，入選作品也大有來頭，但14部作品竟沒有刷新日本電影最高票房的《鬼滅之刃 無限列車篇》，存在頗大爭議！

14部動畫被選的理由（點圖放大）👇👇👇

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絕非垃圾排名榜

留意到本節目在開場時提到「EVA、巨人、鬼滅」的名字，但最終鬼滅不單無上榜，連一秒鏡頭也沒有，相信是存在版權問題吧。但《鬼滅》沒上榜不代表節目不值一看。

這節目其實是很技術流，不以人氣揀選作品，反著眼於配樂、作畫、背景、設定等細節、講解足夠，動畫迷都值得一看，如果膚淺地想：「點解冇邊套邊套架！正垃圾節目！」就錯過了好節目。

同場加映：高達之父豪論錄（點圖放大）👇👇👇

😆😆馬沙之反擊係垃圾 富野暴走寸盡全世界😆😆

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👇富野批《少女與戰車》和《艦娘》👇

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👇「富野由悠季死亡筆記」之10大殺人事件簿👇

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相關連結：富野如是說：「新冠肺炎殺幾億人更好！」（原文連結）