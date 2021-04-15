消委會14款分體式冷氣機評分／電費／價格／規格／保養費一文看清

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-15 17:42

消委會14款「1匹半」分體式冷氣機評測、評分、價格、規格、保養費等資訊一文睇清懶人包！最近消委會為14款「1匹半」分體式冷氣機作深入評測，包括市面上多款熱門品牌及款式，報告指竟然只賣5千多的款式表現拍得住過萬元款式，而且就算同為1級之能源標籤，最好表現的款式比起最差的節省近56%電費！

坊間不少分體式冷氣機選擇，花多眼亂。（林勇攝）

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同場加映：消委會報告教用家如何睇冷氣機的能源標籤，除最基本的 1 級能源效益外，原來還有其他資訊幫大家了解冷氣機的效能。想今個夏天可以慳住電嘆冷氣，就要點下圖放大了解冷氣機選購貼士，以及 11 個省電貼士。

👇👇消委會教路冷氣機選購貼士👇👇

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同場加映：記者訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，講解開機前必做的4件事，以及12個家居清潔及保養冷氣機貼士。原來冷氣機有好多地雷，一旦做錯，隨時觸發火警！

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