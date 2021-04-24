撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-24 09:00

老牌特攝片集《幪面超人》系列今年迎來 50 周年，官方的紀念產品自然排山倒海的來，但這些產品不但價錢偏貴，設計亦偏向太膚淺、幼稚，未必合「隱性宅」 Fans 心水。 在遍尋幪面超人的周邊產品之際，《香港01》科技玩物頻道意外發現了坊間有人自行改裝 CASIO 手錶、為手錶加入幪面超人 Black 以及 Black RX 的元素，其外型相當精美，順瓜摸滕之下發現這些改錶，竟然出自一位香港人之手。

因肺炎疫情而開展的「興趣」

手錶改造師／設計師 Kit，本職為出版社的排版，在工作的過程中培養出對平面的美感要求，但講到改造手錶的生意，他說卻是誤打誤撞開始的。阿Kit本身多年前有玩高達模型的經驗，對《高達》系列中的綠渣古尤為情有獨鍾，但在孩子出生之後自知時間與空間都壓縮不少，半放棄模型改造這興趣。

去年年中，他機緣巧合之下 Kit 收到朋友贈送的 CASIO AE-1200，心想可以將之改造成自己喜愛的渣古配色，在疫情影響下又多出空餘時間，遂改造出他手下第一枚的改造錶款 － 渣古配色的 AE-1200。

由渣古款（最左）開始，Kit 用以改造的錶款，主要以 CASIO AE-1200 為主，中間亦有以 AE-1300 改出紅渣古款式（黃寶瑩 攝）

殊不知改造過後的渣古錶款，在朋友圈中大受歡迎，Kit 亦受朋友委託「量產」了數枚，及後朋友又建議他將之放到網上、於拍賣平台及 FB Page「Mute Club」試賣，結果反應不俗。其後 Kit 亦按自己興趣、以 CASIO 手錶為藍本改造出更多款不同的手錶作品，例如紅渣古、高達、變型金鋼、以至更多人留意到的幪面超人系列作品，大半年間大約推出了約 10 個款式。

連 Kit 自己都在配戴自己改造的超時空要塞版 AE-1200（黃寶瑩 攝）

設計講「感覺」、堅持手造

Kit 新製作的幪面超人「影月」配色，連包裝上都印有影月的大頭，極盡心思（蔡浩騰 攝）

Kit 十分強調改錶出品的「感覺」。他指，若要成為他改造主題的動漫／特攝作品，主要都是他有一定認識、而且有愛的作品，而除了錶的本體會有改造以外，出貨時包裝、貼紙 Kit 都會自己另做一組，就是為了開盒時為 Fans 提供更濃厚、更統一的「感覺」。

正因為 Kit 的堅持，改造手錶的過程成本也變得頗高，就算未計大量因「失手」或試驗需要而報銷的手錶，Kit 每枚改錶作品的製作過程中都牽涉了人手裝拆、上色，當中更有配件需要手工製作。

以 Black RX 款式為例，右上角的綠金標誌就是由 Kit 一手一腳用樹脂進行雕刻、烤焗、上色（（黃寶瑩 攝）

從無到有，一枚手錶耗時可以達兩個星期，物料與人工的成本可想而知，然而 Kit 不打算加價，仍然以$500至$600 的水平，販售改錶出品（AE-1200 基本錶款＄560、如採用鋼帶款才稍為加價至＄620）。

造福 Fans 合理價錢買錶

據Kit 所言，目前這個定價其實完全無利可圖，但即使有人將他的手錶以更高價錢放上網路上轉售，他仍然沒有加價的計劃。Kit 明言他的目標主要是讓 Fans 可以在一個相對合理的價錢去買到一款有「感覺」的手錶，但不打算將改錶這門興趣當成賴以維生的「生意」去看待，一來他不太確定盈利模式、宣傳也並不拿手，二來如果做得太大量，又難免會碰觸到作品版權的問題。

Kit 認為，要將之變成一盤賺錢的生意，最終可能要與 CASIO 或者版權方合作才得以成功，但屆時的作品難免會變得商業化，商品「為出而出」，結果就失卻了原本設計的味道，亦非他所樂見。

為避開與版權持有方正面衝突，Kit 目前的在網絡上發布的作品大多數會以不同的代號去稱呼不同的款式，例如 Black RX 版本就稱之為「KRX」、變型金鋼就會用上「TR1」等等，減少法律上衍生的問題。

未來繼續有新嘗試

Kit 首次以 AE-1200 外的型號試改，就是以 AE-1400 改出的影月款、代號 RXS（黃寶瑩 攝）

雖然並沒有將生意「發大嚟搞」的打算，但 Kit 並未有打算停止創作，除了已發表的款式，他指會繼續以「受注生產」的方式販售，而且還有更多的主題款式正在不斷試製，較舊的主題有鐵界萬能俠、幪面超人方面還有平成第一人古迦等等，而且除了 CASIO 手錶，Kit 透露他未來還打算挑戰一下枱鐘，試圖在比手錶更大的平面上尋求更多的創作彈性。

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Fans 對作品的愛總是能引發無限可能，除了 CASIO 手錶有人改之外，Bandai 最新推出的數碼暴龍 Digimon Vital Bracelet 一樣有大量神人出手改造！它雖然擁有一眾 Fans 期待已久的彩屏設計，而且更加入了新穎的健體玩法，然而其塑膠機身、錶帶質感不單太似玩具，作為運動時配戴的手錶更被嫌有欠強度。

是以世界各地都有 Fans 主動出手為 Vital Bracelet 加入不同的配件、使它更堅固耐用之餘更具型格，其中就以日本網友狛猫（Twitter：@D_shomegakku）製作的 D-Shock 系列最為搶眼，它更不斷更新設計👇👇👇至今已經以不同用料製作出至少 6 個款式（按圖放大看詳細解說）👇👇👇

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