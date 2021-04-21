撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-21 17:30

電子代工大廠廣達傳出遭「REvil勒索軟體」入侵，竊取資料後還要求廣達在27日前必須支付5000萬美元的贖金，並陸續在暗網洩漏十幾份MacBook組建的示意圖。REvil團隊表示，廣達拒絕支付贖金，因此他們決定轉向針對蘋果公司，「建議蘋果公司在5月1日前（向我們）買回可用數據。」

根據外媒《The Record》報導，一群使用勒索軟體REvil的駭客試圖勒索Apple要求其買回產品藍圖，更涉嫌從Apple筆電製造商廣達電腦的網路中竊取大量資料，包含Macbook的產品設計和原理圖，並要求廣達27日前必須支付5000萬美元（約港幣3.88億元）贖金。

REvil團隊更在暗網貼出消息表示，由於廣達拒絕支付贖金，所以他們準備將目標轉向廣達的主要客戶，也就是蘋果公司，「我們的團隊正在與幾個大品牌協商出售大量機密數據，建議蘋果公司在5月1日前（向我們）買回可用數據。」

Ransomware group attempts to extort #Apple with supposed leaks from supplier Quanta https://t.co/QOjxKtX3r6 pic.twitter.com/74pYWzrHp3 — AppleInsider (@appleinsider) April 21, 2021

目前還不清楚REvil準備向蘋果公司索取多少贖金，但REvil已經在暗網上貼出約21張Macbook原理截圖，其中一個文件的日期是2021年3月9日，還威脅每天公布新的機密資訊，直到Apple或廣達回應贖金要求為止。

對此，廣達聲明表示，廣達資安團隊已與多家外部資安公司技術專家合作，共同處理此次針對廣達少部分伺服器的網路攻擊，並已將所監測到的異常網路狀況，通報予政府相關執法部門與資安單位，並保持密切連繫。公司日常營運未受影響。

廣達已於第一時間啟動資安防禦機制，並進行網路攻擊的清查，少數受到影響的內部服務均已回復運作。廣達亦同步檢視並強化現有基礎架構，全面提升網路安全等級以保護資料安全及完整性。

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