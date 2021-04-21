撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-21 15:04

4月21日凌晨，已經傳聞已久的蘋果春季新品發佈會正式召開了。無出意外，蘋果此次發佈會正式推出了新款iPad Pro、新款iMac、AirTags等一眾產品。如果你觀看了此次發佈會，你會發現，蘋果去年推出的自研處理M1其實才是本次發佈會的主角，iMac和iPad Pro都用上了M1，特別是搭載了M1的iPad Pro，在性能上已經與Mac產品線看齊，蘋果宣傳多年讓iPad Pro成為生產力工具，這一次似乎真的實現了。

記得在2018年蘋果正式發佈了新款iPad Pro，當時蘋果宣傳自家搭載了A12X處理的iPad Pro性能時，提到了這款產品甚至超過了市面上92%的筆記本電腦。也就是從2018年開始，越來越多的創意人員、攝影師將iPad Pro作為了他們隨身的工具，隨時隨地的可以記錄靈感、處理拍攝的照片。

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從第一代iPad發佈至今，已經超過了10年的時間。在iPad Pro系列產品誕生前，iPad一直是一個介乎於iPhone和Mac之間的產物，但iPad又採用了與iPhone相同的iOS系統，除了屏幕尺寸更大、顯示軟件界面更豐富之外，似乎iPad和iPhone之間的差不併不明顯。

iPad Pro的誕生，蘋果不僅為iPad冠以了「Pro」的名頭，也在悄悄的改變着iPad產品線的定位。

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如果你對蘋果產品瞭解的話，被冠以「Pro」名稱的產品，在功能上要強大不少，例如iPhone 12 Pro系列、MacBook Pro系列、iMac Pro系列。Pro系列產品往往代表着生產力工具。iPad Pro誕生，蘋果也是寄望以此，讓iPad Pro成為手機和電腦之外的又一個生產力工具。所以，蘋果為第一代iPad Pro帶來了A9X處理器，同時也帶來了鍵盤、Apple Pencil等一些了配件，讓iPad Pro看起來更像一台電腦，同時Apple Pencil手寫輸入的方式也讓iPad Pro有了更多的操作可能，比如使用Procreate畫畫便是iPad Pro和Apple Pencil結合最完美的使用方式。

實際上，蘋果在2018年之前推出的幾代iPad Pro產品也被定義為「生產力工具」，雖然產品有着出色的硬件配置，但其系統依然是iOS，與iPhone並不太大差異，除了更大屏幕之外，專業軟件的缺失才是iPad Pro「最致命」的問題。很多用户買完iPad Pro之後，更多的是用來追劇，也讓iPad Pro失去了「Pro」意義。

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實際上，真正將iPad Pro定義為「生產力工具」或者「創意工具」的是2018年。那一年，蘋果對iPad Pro系列產品進行了由內而外的全面升級，我還記得當時紐約發佈會現場，等待發佈會開始時屏幕上播放的由各國藝術家使用iPad Pro繪製的蘋果LOGO，也為iPad Pro產品線未來發展定下了基調。

其實，蘋果的iPad Pro系列產品，性能一直都是頂級的，即使現在回頭看2018年發佈的iPad Pro，其搭載了A12X處理器依舊可以完美的運行包括專業照片處理、專業視頻剪輯類在內的各種大型App。而制約iPad Pro成為「生產力工具」或者「創意工具」的，還是在於系統和軟件應用上。

蘋果在2019年的WWDC上，正式將運行於iPad上的系統更名為iPad OS。雖然iPad OS依舊基於iOS系統發展而來，但在系統功能上，已經開始與運行於iPhone的iOS出現了不同發展方向。iPad OS更適合大屏幕操作，在顯示、多任務操作、文件管理等方面開始趨於Mac OS化，甚至蘋果允許iPad Pro通過藍牙連接鼠標和鍵盤，並且也為iPad Pro推出了專屬的、帶有觸控板的Smart Keyboard鍵盤，讓iPad Pro系列有了更多的應用場景。

在應用層面，經過近三年的不懈努力，越來越的專業級應用登陸了App Store，例如Adobe Photoshop、Illustrator、Lightroom、Affinity Photo、Affinity Design、LumaFusion、Procreate、Artstudio等應用，已經涵蓋了從創意設計、圖片編輯到視頻製作的各個方面，讓iPad Pro已經成為為越來越多創意人員、設計師、插畫師、攝影師使用的產品。

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蘋果去年發佈了自研處理器M1以及搭載這款處理器的MacBook Pro。採用ARM構架的M1處理器不僅可以通過編譯的方式繼續使用現有的Mac應用，同時也可以將運行蘋果App Store上的應用，我們可以將M1處理器看做蘋果開始將自家生態應用進一步融合的開始。

新款iPad Pro並沒有搭載此前傳言的A14X處理器，而是直接使用了蘋果M1處理器。蘋果藉助一顆M1處理器，打通了iPad Pro的「任督二脈」，讓iPad Pro不僅可以運行現在App Store上的應用，未來可以讓iPad Pro和MacBook Pro以及iMac運行基於M1晶片開發的應用，這樣讓iPad Pro真正做到了與Mac系列的無縫銜接，成為真正的生產力工具。

所以，今年6月的蘋果WWDC，蘋果一定會對運行於iPad平台的iPad OS進行大幅度升級，讓iPad系統與Mac OS系統更加融合，在功能上也更貼近於Mac系統的操作習慣，同時在軟件支持上獲得更豐富的回報。

總之，現在硬件有了，接下來的驚喜都會在WWDC上，也許那時候的iPad Pro才是它真正的也樣子。

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