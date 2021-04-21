AirTag本周登場超抵買！8個實用功能、2步簡易方位引導追蹤物件

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-21 06:13

AirTag本周登場！Apple Event發布會第一件發布的新產品，便是傳聞已久的AirTag，雖然外表及功能一如所料，但仍有不少令人驚喜的賣點。除了可以為物件定位外，更可以方向引導追蹤、更可以防止不法份子追蹤，最重要是，AirTag的售價相當吸引！立刻為大家盤點8個實用功能，以及如何2步簡易方位引導追蹤物件。

4月21日更新：Apple Event發布會懶人包 👉Apple五大新品懶人包：七色iMac、M1 iPad Pro連iPhone都有新版？

AirTag傳聞已久，終於正式亮相。一如所料有如一個5蚊銀仔大小的設計，可以利用iPhone 11/12的Find my（尋找）app來追蹤位置。但原來實際功能比想像更強大，而且估不到的「低價」發售，相信很快會成為果迷的新寵兒。立刻先為大家盤點8個實用功能、售價以及如何簡易方位引導追蹤物件。

只有一個銀仔大小的AirTag，它的功能比想像中還要厲害。（Apple）

👇👇AirTag 8個超實用功能、售價、圖輯及如何2步引導追蹤物件👇👇

+ 21 + 21 + 21

同場加映：【Apple 2021 年 4月新品發布會懶人包】今年 Apple 的上半年新品發布會，在日期上推遲了近一個月時間，但卻比過去幾年同期的發布會都來得驚喜！

👇👇👇按圖放大看Apple 5 件硬件新發布懶人包👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

同場加映：iMac 2021一如所料七色登場，鋁金屬機身配以不同顏色選擇，明顯風格年輕化，更能吸引一般用家。其實除了外表外，內在還有不少升級的地方，立刻為大家盤黠8個新賣點，以及與舊版iMac規格對比。

👇👇即睇新iMac 2021 8個值得升級新賣點、售價！以及與舊iMac規格對比！👇👇

+ 34 + 34 + 34

睇全文 👉iMac 2021七色登場｜高效能M1、TouchID！8個新賣點值得果迷換機

同場加映：Apple發布會 Apple M1 新版本 iPad Pro｜Apple 網上新品發布會驚喜連連，新品陣容中竟包括了早前少有傳聞會有更新的 iPad Pro，而且更新幅度還不小！

👇👇👇按圖放大看新版本 iPad Pro 五大入手理由👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

睇全文 👉Apple iPad Pro新版5大入手理由｜M1處理器效能強大、升級5G連線