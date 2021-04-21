Apple iMac 2021／紫色iPhone 12　16款官方Ｗallpaper搶先下載

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Apple 4 月 21 日凌晨舉行的發布會中，沒令果迷失望，公開多款新的產品，包括 iMac 2021﹑iPad Pro﹑新色 iPhone 12等。就算大家會否入手新機，現在都可以搶先使用 iMac 2021 七色和 iPhone 12 紫色的 Wallpaper。新機未到手，換一換 Wallpaper「先睹為快」也頗有新鮮感。

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資料來源：9To5Mac

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