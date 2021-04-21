撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-21 18:01

Apple 發布會難得地公開多件新產品，如 iMac 2021﹑M1 iPad Pro﹑iPhone 12新色等，但其實發布會上也有部分內容沒有提及，但已經在 Apple 官網上架或即將推出。記者整合4個 Apple 發布會沒有提到的新產品和更新，果迷同樣不能錯過。

👇👇Apple發布會沒告訴你的4件事👇👇

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資料來源：9To5Mac

👇👇Apple 5 件硬件新發布懶人包👇👇

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Apple Event發布會懶人包 👉Apple五大新品懶人包：七色iMac、M1 iPad Pro連iPhone都有新版？

同場加映：Apple iMac 2021／紫色iPhone 12 16款官方Ｗallpaper搶先下載

Apple 4 月 21 日凌晨舉行的發布會中，沒令果迷失望，公開多款新的產品，包括 iMac 2021﹑iPad Pro﹑新色 iPhone 12等。就算大家會否入手新機，現在都可以搶先使用 iMac 2021 七色和 iPhone 12 紫色的 Wallpaper。新機未到手，換一換 Wallpaper「先睹為快」也頗有新鮮感。

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想要埋iPhone 12 新款紫色 Wallpaper？即睇：Apple iMac 2021／紫色iPhone 12 16款官方Ｗallpaper搶先下載

同場加映：iMac 2021 24吋七色登場｜高效M1、TouchID！8個賣點值得果迷換機

iMac 2021 七色登場！Apple發布會終於有新iMac登場，24吋新版本的iMac換上新的機身設計，加上7色機身選擇，看起來相當吸引。其實除了外表外，內在都有大幅加強，記者盤點8個新賣點值得果迷換機的理由，以及新機與舊版iMac規格對比。

👇👇即睇新iMac 2021 8個值得升級新賣點、售價！以及與舊iMac規格對比！👇👇

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