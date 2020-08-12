【網絡安全】黑客破解6位密碼只需4秒！即學簡單三步守護你的密碼

我們每天離不開的賬戶和密碼可是關係到信息和資金安全的保障，但是太簡單的密碼容易被盜，太難的密碼又容易忘，難道真要拿個小本本記下來？別慌，你的密碼需要3步守護，且看我們的密碼設置秘籍。

點圖放大看3步設置密碼擋住黑客↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

首先要知道的是，破解密碼有兩種方法，第一種是暴力破解，也就是逐個密碼去嘗試，直到試對為止。暴力破解的很明顯問題是，密碼越長，破解密碼的時間就會成倍增加，一旦密碼超過了某個長度，基本上就不能用暴力破解了。

舉例來說，使用破解的服務器集群，每秒可以嘗試3500億次，這個速度破解6位密碼只需要4.08秒，7位密碼只需6.47分鐘，8位密碼需要10.24小時，9位密碼需要40.53天，10位密碼就需要10.55年了。

破解6位密碼只需要4.08秒（unsplash@markus spiske）

單純的長密碼還遠遠不夠，因為還有一種破解密碼的方式，就是用「密碼本」。密碼本是將常見密碼匯總的合集，同時也會整合一些常用的日期和詞彙，隨著破解的密碼增加，密碼本也在不斷豐富。

破解專家針對不同的環境會使用不同大小的密碼本，也就是將原始的暴力破解改成了將密碼本中的密碼進行嘗試，有些人還會有自己的密碼本，一般來說密碼本越豐富就會涵蓋越多的常見密碼，快速破解的機率就越高。

所以我們設置密碼的原則是第一要足夠長，第二不能用常見的詞彙，也就是我們經常說的「強密碼」。這也就是為什麼有些網站要求密碼不得小於8位且必須包含大小寫字母和數字。

設置密碼的原則是第一要足夠長，第二不能用常見的詞彙（unsplash@Kon Karampelas）

如何設置一個好記又不容易被盜的強密碼呢？

首先挑一句你喜歡的話，需要夠長而且不能太常用，比如說ysyhljt.（「疑是銀河落九天。」的漢語拼音字頭，注意末尾的點，這句基本上外國黑客的密碼本里不會有），然後進行適當的變形，將j變形為9，成為ysyhl9t.，然後將「銀河」這個關鍵詞變為大寫，就成了ysYHl9t.

現在你的密碼擁有了大小寫數字及特殊符號，但是8位還不夠長，而且不夠特殊，剩下的操作也很簡單，就是將網站的縮寫作為密碼的後綴，比如登陸QQ的密碼是ysYHl9t. qq，登陸ZOL的密碼是ysYHl9t.zol，登陸微博的密碼是ysYHl9t.wb，這樣每個網站都有獨立的密碼且不容易忘記，而且這樣的強密碼基本上不會被破解了。

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