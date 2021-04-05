黑客威脅4大資訊安全＋防範建議　防毒軟件、密碼必備仲要做樣嘢

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-04-05 07:00

黑客已經是一個產業。黑客不只是組織運作，已發展成有上下游的產業鏈運作的大型產業。 在我們日常網路世界的「另一面」，有一個暗網在運作著，黑客工業在其中蓬勃的發展，每天用各種方式攻擊著我們的網路世界。平均每39秒會有一個攻擊事件，一個沒有保護好的網站一放到網路上，18分鐘就會被攻破入侵。

電商網站面臨的資訊安全威脅

一般來說，電商網站最常遇到的資訊安全威脅有：1. 個人資料外洩 2. 阻斷攻擊 3. 網站挾持 4. 偽卡盜刷，這些名字聽起來很厲害的資訊安全事件，對品牌來說帶來的傷害更是厲害。

以下的說明，是這些資訊安全事件造成的「 結果」，不特別說明照成的「原因」，因為黑客的手法太多，原因是說不完的，因此只能以如果被駭之後的影響結果來分類說明。

▼▼▼▼點擊即睇來自黑客的四大資訊安全威脅▼▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

黑客新手村

暗網上有很多販售的黑客服務與黑客套件，有些甚至還免費試用，讓黑客新手很容易入門。所以當一個沒有太多防護的網站，被黑客攻擊成功，很有可能把你的網站攻破入侵的，根本是一個隨便在暗網上，花了100美金買的套件的高中生，而他的目的，只是因為好玩。

這也是為什麼，一個沒有防護的網站，平均18分鐘就會被攻破入侵。每天網路上有太多黑客程序，一直在掃描著整個網路，尋找這些可口的「羔羊」們，因為需求量非常的大，這是一門很大的生意。

這是真實存在的暗黑網路，而且隨著時間累積越來越強大， 讓整個我們日常使用的網路每時每刻都籠罩在整個暗網的威脅，像是一般網際網路的The Other Side。

網路科技是人類科技文明的里程碑，但在這個虛擬世界卻像中古大陸一樣的野蠻。

▼▼▼▼資訊安全的防範建議▼▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

讓專業的來：網站的系統商

至於網站系統的防護，就要靠有經驗、並且有規模的系統商了。如果我們知道，現在面對的資安威脅，是一整個駭客產業的威脅，是一個工業層級的威脅，我們不能期望簡單的專案外包或工作室層級的系統商，會幫助我們有效抵抗這種層級威脅。

而且，網站一上線之後，資安的維運是每一分每一秒的事情，是一個長期性不停止的工作，他不是買一個防火牆、裝一個防毒軟體就結束的事情。尤其像是上面談到的「阻斷攻擊」，是要有工程師們時刻做監控、調配機器、並且依據每次攻擊的型態，調整對應的策略的。

因為這是一種「攻擊」，而駭客是有「戰術」的，保護城堡不是只是靠一座城牆或護城河，有了這些防守的器具，還會需要操作他的人，你會需要有將軍跟軍隊，來對抗這些各種變化多端的攻擊方式。

相關圖輯：公用Wifi安全嗎？密碼應該點設定？網路安全專家解答4大迷思▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

相關圖輯：黑客破解6位密碼只需4秒！即學簡單三步守護你的密碼▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：李昆謀，原文：駭客工業：網路世界的The Other Side，真實存在的怪奇物語】