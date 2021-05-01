撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-01 08:35

美國消委會推介手機｜手機規格近年發展漸現瓶頸，是以現今要買一部稱手的手機，其實未必需要買最貴、最新的型號。美國消費者聯盟（即類似香港的消委會）所辦的 Consumer Reports 在早前發布的手機評測報告中，就特別列出了過去幾年性價比特別高的手機，不少在香港市場都可以低價購得，各位用戶不妨參考一下。

美國消委會推介 17 部性價比高手機

是次評測報告主要包含 55 部由 2018～2021 年推出的智能手機，而被 Consumer Reports 標上「Best Buy」、即被美國消費者聯盟定性為性價比較高的手機就只有 17 部，而除了中、低階的選擇，一些早兩年發表的頂級旗艦，因為售價回落變得更值得入手。

2019 年上市的 Samsung Galaxy Note 10 系列，現在售價已回落至＄5000 以下，以其設計及表現入選為最抵買手機之一（圖 Samsung）

👇👇👇按圖放大看 17 部性價比高手機以及目前他們在香港的參考價格👇👇👇

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17 部高性價比手機各細項評分

買機除了求 CP 值，因著不同用戶的需要，手機的各功能表現都值得留意，在 Consumer Reports 的評測報告之中，就加入了以上手機的細項評分，包括電量、屏幕顯示以及通話表現等等，有興趣了解更多的用戶可以多加參考👇👇👇

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除了以上的性價比選擇，美國 Consumer Reports 的手機報告中有 35 部採用旗艦規格的機種被標示為「推介（Recommended）」，以下就為大家羅列出這 35 部手機的分數，以及在香港的售價。

👇👇👇按圖放大看：美國消委會35部旗艦手機排名及參考售價👇👇👇

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