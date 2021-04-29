撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-29 17:58

Samsung Galaxy Book Pro 香港上市、售價詳情｜Samsung 在稍早之前發布了全新的筆電 Galaxy Book Pro 系列，揚言要令筆電變得跟手機一樣流動、好用，讓不少用戶都更期待這系列新機的上手操作體驗；但各位 Fans 不用久等，因為 Samsung 在今日（4 月 29 日）就宣布即將在香港推出 Galaxy Book Pro 以及 Galaxy Book Pro 360 兩部新作啦！

Galaxy Book Pro 系列兩機上手速試

（蔡浩騰 攝）

在發布會上，《香港01》科技玩物記者就率先玩到 Samsung 這兩部 Galaxy Book Pro 系列之最新力作，機身設計方面一切從簡，但在簡約之餘仍然有著相當實用的插槽供用戶使用、實用性與流動性並重，總算對得起 Samsung Galaxy 系列的旗艦之名。

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Galaxy Book Pro 九大賣點、規格資料重溫

今次 Samsung 發表的 Galaxy Book Pro 乃是他們旗下最新加入的筆電系列，以纖薄機身配搭新一代的 Intel Core 處理器，讓用戶不需要在功能以及流動性之間取捨，以下先為大家整理了新系列 2 個型號的共通賣點。

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Galaxy Book Pro 系列香港上市詳情 － 4G/5G版暫時缺席？

Samsung Galaxy Book Pro 作為目前最流動的筆電之一，相信各位都相當感興趣，尤其是當中的 4G/5G 流動網絡型號更是不少人的目標。

然而據 Samsung 香港官方發放的資料，不論是 Galaxy Book Pro 的 4G 版本、抑或是 Galaxy Book Pro 360 的 5G 版，都暫時未有計劃在香港發售，幸而支援 Wi-Fi 6E 的版本售價亦不算太貴，早買更有不同贈品，各位可以參考一下以下的上市資料再行決定👇👇👇

同場加映：美國消委會薦35部旗艦手機 iPhone/Samsung獲好評

美國 Consumer Reports 較早前就詳細比較了 2018～2021 年主流品牌的多部手機，並對這些手機作出詳細評分，其中有 35 部採用旗艦規格的機種被標示為「推介（Recommended）」，以下就為大家羅列出這 35 部手機的分數，以及在香港的售價。

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