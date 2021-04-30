撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-04-30 08:00

蘋果（Apple）於春季發表會正式推出藍牙防丟器「AirTag」，可作為鑰匙圈掛於個人物品或毛小孩身上，透過手機追蹤位置，讓許多常掉東西的人相當心動，更有網友指出「根本是防外遇神器」，而AirTag該如何使用、會不會沒電、真的能定位另一半行蹤嗎？手機小姐來一一為大家解惑，並同場介紹其他款藍牙防丟器給各位！

AirTag是一塊亮面不鏽鋼小圓版，採用U1晶片，支援iOS 14.5（或以上）的iPhone，可搭配配件作為鑰匙圈使用，防潑抗水與防塵等級為IP67，以藍牙訊號連接智慧裝置，內建揚聲器可「發聲」，讓使用者能聽聲辨位。內建的電池續航力超過1年，該換電池時iPhone會通知。與手機連接後即可命名裝置（例如鑰匙、錢包等等）。

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所有iPhone、iPad等智慧裝置皆可透過內建的《尋找》App，掌握掛有AirTag物品的位置，而手上拿iPhone 11、iPhone 12的讀者們，還能利用「精確尋找」功能，讓裝置指引你找到「在同個空間，卻不知放在哪」的個人AirTag。如果被他人撿到，拾獲者可以使用iPhone（或其他支援NFC的裝置）感應AirTag，與擁有者進行聯繫。

蘋果在AirTag內建了隱私保護設計，只有自己才能看到個人的AirTag位置；如果隨身攜帶的個人物品內被放入AirTag，iPhone會傳送警告通知，甚至「發聲」讓你知道它藏在哪裡，所以「偷偷把它丟進另一半包包以追蹤位置」是無法達成的。AirTag在30/4上市，單顆售價239元，4入組售價799元，可免費刻字。

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三星於2021年初推出藍牙智慧防丟器「SmartTag」，輕巧便於攜帶，同樣可掛於毛小孩的項圈上，提高走失找回機率。內建揚聲器可播放聲音，還可以反定位智慧型手機（需開啟「追蹤標籤尋找您的位置」功能），在家若找不到手機放在哪，連按2下SmartTag，手機就會發出嗶嗶聲，讓讀者們循著聲音找到它。

「SmartThings Find」中會顯示與智慧型裝置與SmartTag位置，地圖上有「搜尋附近區域」、「導航」、「響鈴」3個功能可使用，除了定位物品之外，若出門在外忘記關掉家中的智慧家電，用它也能遠端操控。SmartTag建議售價238元，已在港上市。

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在蘋果與三星推出藍牙防丟器之前，最知名的第三方牌子就是Chipolo與tile。Chipolo所推出的防丟小幫手共有圓形款與方形薄款，可換電池（續航力達2年）、防水等級為IPX5，與專屬App搭配即可定位裝置。

Chipolo的藍牙連線距離為60公尺，在此範圍內要尋找物品，可使用響鈴尋找功能；如果忘記帶某樣物品、且距離已超過60公尺時，手機會即時跳出通知提醒；若已遠到無法讓Chipolo發出聲音，則可透過App查看物品最後位置。除了定位物品之外，它也能反向追蹤手機，甚至作為「自拍遙控器」使用，建議售價25歐元。

▼▼▼三種產品都有一點是AirTag沒有的：可以穿鑰匙圈的洞！▼▼▼

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tile推出的藍牙防丟器也內建揚聲器，並可反向尋找手機、追蹤物品最後位置，有方形、圓形兩種款式，新推出的Mate3.0連線範圍達61公尺，防水防塵等級為IP55，內建電池續航力達1年（可更換）。Chipolo與tile都擁有「社群網路」功能，即使丟失物品，只要附近有使用相同配件的用戶，它就會通知你物品的大概位置，建議售價24.99美元起。

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