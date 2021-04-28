撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-04-28 08:00

蘋果日前發表 AirTag 物品追蹤器，雖然有不少人都覺得，它是防範東西遺失的好夥伴，但卻有一群人擔心，由於 AirTag 不需要網路也可以進行定位，可能會變成某些人用以「跟蹤」的捉姦道具。

複習一下 AirTag 的運作原理：當使用者配對好 AirTag，並將其綁定到手機與 iCloud 帳號後，只要 AirTag 內部的 U1 處理器，發出藍牙訊號且被其他蘋果裝置成功偵測，就會自動回報位置至 Apple 的「搜尋」網路中，讓 AirTag 的原主人進行定位。

由於 AirTag 本身並不支援 GPS 與網路連線，所以定位工作會由其他人的 iPhone、iPad 等蘋果裝置協助完成。換句話說，消費者的只要手上有 iDevice，就等於幫蘋果建構出了，全世界最大的物品追蹤網路。

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有使用者擔心，假設今天有位陌生人，將已經配對好的 AirTag，偷偷掛在自己或別人身上，那麼 AirTag 不就相當於一種「跟蹤器」，能夠時刻掌握他人位置；再加上 AirTag 本身體積小巧，無法被輕易發覺的狀況下，根本是一種變相的「捉姦神器」。

對此，有來自蘋果內部的消息來源指出，AirTag 在設計時，就把隱私納入最優先考量，它本身可以透過兩種方式，防範不必要的追蹤。點擊了解▼▼▼

同時，外媒消息來源也表示，AirTag 除了能透過 iPhone 進行重置外，蘋果似乎也可能開放，經由其他 NFC 裝置，例如 Android 手機進行重設，這或許代表，蘋果有一天可能會為 Android 系統帶來「尋找」App，進一步擴大搜尋網路。

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