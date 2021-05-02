2021外媒評測9款最佳Wi-Fi Router　入手前必睇　附8招提升網速

有多少人和記者一樣，現在多留了在家娛樂才發現，正在使用的 Wi-Fi Router，不能同時提供穩定和快速的無線上網於多個裝置：電腦﹑PS5﹑手機睇YouTube﹑平板睇Netflix。不過 Router 平貴相差可以達數千元，哪些適合多裝置同時使用，哪些又適合機迷使用呢？

外媒就評價 9 隻 2021 年最佳 Wi-Fi Router，如Netgear﹑Asus﹑TP-Link等，即放大下圖了解哪隻性價比最高。