2021外媒評測9款最佳Wi-Fi Router　入手前必睇　附8招提升網速

撰文：陳錦洪
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有多少人和記者一樣，現在多留了在家娛樂才發現，正在使用的 Wi-Fi Router，不能同時提供穩定和快速的無線上網於多個裝置：電腦﹑PS5﹑手機睇YouTube﹑平板睇Netflix。不過 Router 平貴相差可以達數千元，哪些適合多裝置同時使用，哪些又適合機迷使用呢？
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👇👇外媒評測2021年最佳Wi-Fi Router（按名次倒序排列）👇👇
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資料來源：Reviewed
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Samsung Galaxy Book Pro 香港上市、售價詳情｜Samsung 在稍早之前發布了全新的筆電 Galaxy Book Pro 系列，揚言要令筆電變得跟手機一樣流動、好用，讓不少用戶都更期待這系列新機的上手操作體驗；但各位 Fans 不用久等，因為 Samsung 在今日（4 月 29 日）就宣布即將在香港推出 Galaxy Book Pro 以及 Galaxy Book Pro 360 兩部新作啦！
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