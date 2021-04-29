撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-29 17:31

Apple 2021年第二季財報激賺896億美金！果迷留意5個重點！早前4月28日Apple正式公布2021年第二季財報，雖然財經專家才會留意報告，但有一些重點值得一般果迷留意。不單可以看到Apple去年靠什麼賺錢外，更預視未來的新產品趨勢。

每年Apple財報對於一般果迷未必會很留意的事，不過今年似乎比以往賺得更多，而且Tim Cook在訪問時透露了不少未來Apple的路向，有不少重點值得果迷留意！而且有網民回應既然其中一樣服務大賺，Apple是否要提供更多iCloud的免費容量呢？

剛推出的AirTag，Tim Cook似乎有信心它可以為Apple帶來更多利潤。

👇👇即睇Apple 2021年第二季財報，果迷值得留意5個重點👇👇

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同場加映：早前Apple發布會中令不少果迷意想不到地公布推出紫色的iPhone 12及12 Mini。究竟新的紫色iPhone 12與上代iPhone 11的薰衣草色有何不同之處？立刻開箱看過究竟。

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同場加映：Apple AirTag開箱實測｜找物神器入手前10個必知Q&A！Apple AirTag早前終於正式公布，一個小小的、只有一個銀仔大的東西，利用藍牙、超寬頻技術，就可以利用iPhone／iPad或Mac來準確追蹤物件。

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睇AirTag必看10個Q&A全文 👉AirTag實測｜如何設定、找物件？Android用得？10個買前必知Q&A

同場加映：究竟什麼人合適使用AirTag呢？家長、寵物主人是否合適用呢？記者實測後，認為以下有5類用家是值得入手。

👇👇哪5類用家值得入手AirTag？家長及寵物主人合適嗎？👇👇