撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-04-29 15:36

睡前玩過手機，結果失眠，難道都是藍光的錯？的確，iPhone及Android手機的夜間模式，將螢幕轉為暖色，不過使用夜間模式又等不等於可以有助入睡？早前有外國研究團隊，針對手機夜間模式可否改善睡眠來進行實驗！

大家睡覺之前玩手機，會是打機？睇片？或是跟愛人傾電話？（《我的鄰居睡不著》劇照）

台灣大學生命科學系研究團隊曾經指出，手機螢幕散發出的藍光，會使眼睛接收過多藍光，讓身體誤以為是白天，促使交感神經興奮，引致失眠，不僅傷眼也影響睡眠。不過手機夜間模式，到底能否改善睡眠，實在未知！美國楊百翰大學（Brigham Young University）心理學教授 Chad Jensen 與 Cincinnat 兒童醫院醫學中心的研究人員，決定進行實驗，到底要怎樣做先可以安心入睡？

👇👇夜間模式可否有助入睡？研究實驗3點話你知！【點圖放大】👇👇

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香港人生活壓力緊張，中文大學傳播與民意調查中心研究指有近7成港人在過去半年有失眠的問題。如果想改善自己睡眠質素，其實iPhone用家利用iOS設定睡眠排程，放鬆自己以助入睡，並分析睡眠品質。這樣就輕易提醒自己放下手機夠鐘入睡，免受來電干擾！最重要是學會睡前放鬆一下自己，以免因為壓力而思想繃緊，有助入睡！

👇👇iOS睡眠模式7步教學👇👇

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同場加映：iPhone「尋找」App偵測遺失AirPods教學 遙控耳筒播放聲音助定位

iPhone「尋找」App遙控AirPods播聲定位失蹤耳筒教學｜使用AirPods最怕就是跌了一邊耳筒，要是行山時丟失在草叢或石堆中，肉眼難以找出。幸好，iPhone能夠以「尋找」App偵測遺失AirPods耳筒。廢話少講，即睇教學！

👇👇👇iPhone「尋找」App遙控遺失AirPods播放聲音！點圖放大即睇5步偵測失蹤耳筒👇👇👇

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想睇埋iPhone iOS 14.4兩步轉移HomePod mini聽歌教學？即睇：iPhone「尋找」App偵測遺失AirPods教學 遙控耳筒播放聲音助定位

同場加映：iOS14.5｜Siri聽歌一鍵開Spotify iPhone轉預設音樂播放App教學

更新 iOS 14.5 後，終於都可以更改預設音樂播放的程式，叫 Siri 播歌時，不會再局限使用 Apple Music。

👇👇iOS 14.5 更改預設音樂播放程式教學 5步設定Siri用Spotify搵歌播歌👇👇

想知完整的設定步驟？即睇全文：iOS14.5｜Siri聽歌一鍵開Spotify iPhone轉預設音樂播放App教學

市面上眾多個播歌 App 如 Spotify﹑Apple Music﹑YouTube Music 等，都有各自可取的地方和用戶群，但如果呼叫 Siri 播歌時，原先預設使用 Apple Music 尋找和播放，局限了用家想使用這功能，就要訂閱 Apple Music。特別是正使用 HomePod 和 HomePod mini 的用家，透過 Siri 播歌的機會就更多，iOS 14.5 的新功能就更便利。

相關圖輯：在一般情況下，各位用戶的 iPhone 都只會接收到 iOS 系統的正式版本更新；如果想要「嘗鮮」、為手機裝上測試版本的話，就首先要用以下步驟加入 Apple 的用戶測試計畫👇👇👇

相關圖輯：除了日前備受好評的戴口罩解鎖功能，今次 iOS 14.5 Beta 1 中就揭示了另一 iPhone 12 系列新機用家期待已久的功能，升級之後終於可以「用盡」iPhone 12 的 5G 連線功能了👇👇👇

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想知更多iOS14.5升級理由！即睇全文：iOS14.5十個升級理由！iPhone12系列即升即用5G新功能與口罩解鎖