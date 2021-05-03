撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-03 18:08

處理規格強勁的旗艦手機人人愛用，但有的用戶工作時需要出入塵土飛揚、地型複雜的環境，例如建築地盤等，分分鐘怕弄污甚至跌壞手機，高階精品旗艦的確非為首選。 為旗下的三防手機 XCover 系列注入新血、推出 Galaxy XCover 5，而這部手機日前亦正式登陸香港，恰恰就是不少人心目中的工作用副機。

激罕三防可換電設計 上手夠纖巧

由於需求比較稀少，三防機種一向非廠商寵兒，市場上可以選擇的品牌不多，較為常見的有 CAT，但如果要講設計較貼近主流的，就非 Samsung Galaxy XCover 系列莫屬。

Samsung 日前在香港上市的 Galaxy XCover 5，雖然擁有 IP68 防水防塵認證、又通過了 MIL-STD 810H 軍規防摔測試、可以承受 1.5m 自由落體的撞撃力，然而的設計並未有傳統三防機的累贅之感，反而以輕巧為主。

Galaxy XCover 5 的屏幕加強了靈敏度、同時按鈕亦做得較大、更富有段落感，確保用戶在戴上手套時仍然可以得到不俗的手感反饋（蔡浩騰 攝）

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主打「副機」操作配套、XCover 鍵有妙用

amsung Galaxy XCover 所用的處理器為 Exynos 850，於定位上是較靠近 Qualcomm 方面的中階 6 系處理器（蔡浩騰 攝）

Samsung Galaxy XCover 所用的處理器為 Exynos 850，於定位上是較靠近 Qualcomm 方面的中階 6 系處理器，用於日常溝通、上網當然沒有問題，但高階遊戲就不要期望太多了。其實綜觀 Samsung 為 Galaxy XCover 5 加入的各項功能配套，不難發現他們是打正旗號將 XCover 5 當成一部工作用的「副機」來看待。

XCover 鍵的面積夠大，即使戴上手套都很易按壓得到（蔡浩騰 攝）

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Galaxy XCover 5 實機試相

作為一部以「工作機」為定位的，我們對於 Galaxy XCover 5 的攝影功能當然也不宜要求太多，主力還是以記事為主，只不過在這一個連入門機都有過千萬相機的年代，Galaxy XCover 5 的相機規格當然都不會太過失禮，其 1600 萬像素鏡頭輸出算是水平之上，除了要注意太低光的環境之外，其他時間表現絕對「收貨」。

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Samsung Galaxy Xcover 5試玩總結：三防仍不忘設計味

Samsung Galaxy XCover 5 是他們品牌少有的三防機種，但成品卻相當值讚，首先在外型上，XCover 5 得以在保護性以及流動性上取得了一個不俗的平衡，即使是日常使用，亦不會因為外形過份累贅而引來不便。

另一方面，今次 Samsung 的定位十分清晰，一開始已經將之當成中階副機去開發，沒有了旗艦機的規格推砌，XCover 就可以在較相宜的價錢下獲得最實用的功能應用，而如今＄2,498 的定價，正是一個「粗用也不可惜」的價位，如果有需要入手一部副機、或工作上有特殊需要的話，XCover 5 當真值得考慮。

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美國消委會推介手機｜手機規格近年發展漸現瓶頸，是以現今要買一部稱手的手機，其實未必需要買最貴、最新的型號。美國消費者聯盟（即類似香港的消委會）所辦的 Consumer Reports 在早前發布的手機評測報告中，就特別列出了過去幾年性價比特別高的手機，不少在香港市場都可以低價購得，各位用戶不妨參考一下。

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