撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-05-03 13:48

淘寶家電夠便宜，不過網購未符合香港規格的電器易生意外！有港媽近日在淘寶購入烚奶樽機，豈料使用時電器突然爆炸，不但奶樽消毒器的發熱底座燒至熏黑，拖板更燒至變形，全屋跳掣。

在Facebook群組「淘寶開心share」上不時有人分享於淘寶上購得的好物，有港媽就分享近日入手的平價烚奶樽機，原本使用情況良好，不過電器突然爆炸擦出火花，爆炸更導致全屋停電，嚇得事主小朋友大哭。

👇👇淘寶烚奶樽機突爆炸，電器熏黑插座燒溶👇👇

+ 2 + 2 + 2

記者在淘寶上翻查與事主購買的同款產品，發現該產品列明烚奶樽機的消毒功率最高為800W，即與一個20公升的微波爐功率相約，屬於高功率電器，不宜接駁拖板使用。

事主購買的產品於淘寶上有列明電器詳細資料，包括電壓、功率、頻率等。（淘寶截圖）

原來拖板不可以插滿

吸塵機、氣炸鍋、風扇、電腦，平日家中各種家電件件都要用電，牆身不夠插頭插？用拖板插上插便可！

日日都用拖板的你，又知道一個拖板可以插多少件電器嗎？原來拖板沒壞可以用10年？用兩腳轉三腳轉接器，比自行改裝兩腳插頭更危險？《香港01》科技玩物記者訪問理工大學電機及工程學系教授鄭家偉，解構究竟拖板迷思！

👇👇專家解構5大拖板使用安全迷思，5個位原來唔可以插滿？👇👇

+ 15 + 15 + 15

瀏覽全文：拖板原來不能插滿？淘寶家電用轉插易起火 專家解構5大安全迷思

同場加映：4日兩宗家電鋰電池起火 專家解構4情況易短路 0%先充電原來做錯

4月16日秀茂坪寶達邨奪命火釀4死2傷，火警疑因家中電動按摩椅鋰電池發熱短路有關。到4月19日洪水橋柏雨花園一單位起火，7隻貓中3死4傷，起火原因疑與充電中的按摩槍短路有關。理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。

👇👇專家教鋰電池充電4個動作，咁樣做會爆炸？👇👇

+ 8 + 8 + 8

瀏覽全文：4日兩宗家電鋰電池起火 專家解構4情況易短路 0%先充電原來做錯