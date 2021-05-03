撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-05-03 16:54

日前，國家互聯網信息辦公室根據《中華人民共和國網路安全法》《App違法違規收集使用個人信息行為認定方法》發出通報，指出33款內地App違法違規收集使用用戶的個人信息！部分App於香港Google Play、Apple Store上架，受港人使用，官方不只點名騰訊地圖、搜狗輸入法、百度地圖，更有一款媲美Google Maps的導航App！

國家互聯網信息辦公室根據《中華人民共和國網路安全法》《App違法違規收集使用個人信息行為認定方法》發出通報。（Unsplash/Clint Patterson）

大家下載應用程式前，會不會查看權限詳情呢？國家互聯網信息辦公室今次所列出的33款內地App被指不合理收集用戶資料，又或者未經用戶同意收集與服務無關的個人資訊，例如電話內的聯絡人、未經通知下載用戶文件等等。當中有個導航App深受香港車主熱棒，能媲美Google Maps！大家快點查看自己手機，有無出事的App吧！

👇👇即睇33款有問題的內地App！【點圖放大】👇👇

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國家互聯網資訊辦公室表示針對檢測發現的問題，要求相關App營運者於十個工作日內完成修改，否則將受到處罰！

同場加映：Android用戶快刪！保安網站揭10個APP內藏木馬 隨時盜走銀行帳戶

這10款APP內含名為「Clast82」的病毒，除了能讓入侵者控制用戶的手機外，它的目標是偷取手機銀行的資料，從而盜取用戶的金錢。即睇邊10款Android應用程式有問題！

👇👇Android 10款APP會盜取銀行帳戶【點圖放大】👇👇

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同場加映：出賣私隱App排行Top50 IG比FB賣更多用戶資料 有個外賣App排第4

由於App Store要求第三方App開發者揭露會收集用戶哪些個人數據。瑞士雲端存儲服務公司pCloud有見及此，就統計過App Store熱門App，發現有52%手機App竟會向第三方共享用戶的位置、聯絡人、財務資料、搜索歷史等等數據！Instagram與Tinder等等港人常用的App都有上榜！

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睇埋另外25款出賣私隱嘅APP同最安全APP！瀏覽全文：出賣私隱App排行Top50 IG比FB賣更多用戶資料 有個外賣App排第4

同場加映：消委會｜33款網絡安全軟件評分 免費軟件防毒效能竟可媲美收費？

消委會最新的報告中，分享了每個電腦用家都關心的內容，比較市面上33款網絡安全軟件（防毒軟件），如較多人認識的 Norton﹑卡巴斯基﹑ESET等，發現部份免費軟件的效能可與收費軟件媲美。消委會同時對 Windows 和 MacOS 系統的網絡安全軟件進行評分，如想加強網絡安全又不想花錢買收費軟件的話，可參考以下評分結果：

👇👇消委會網絡安全軟件2021測試結果（Windows系統） 免費軟件防毒效能媲美收費軟件👇👇

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睇埋Mac OS嘅免費放毒軟件評分同網絡安全貼士？瀏覽全文：消委會｜33款網絡安全軟件評分 免費軟件防毒效能竟可媲美收費？