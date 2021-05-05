撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-05 17:35

天貓香港今日（5/5）正式在香港區推出，打頭陣的開站活動，除和商店合作的優惠外，更全埸免運送上門。香港的用戶淘寶用得多，但對天貓可能不太熟悉，記者將以 HKTV Mall 與 友和 3 大網購平台作比較，看看天貓產品﹑運費﹑售後服務等有什麼特色。

👇👇天貓香港「55開站慶」全埸免運 20件數碼產品推介👇👇

+ 14 + 14 + 14

👇👇天貓香港／HKTVMall／友和 3大網購平台比較👇👇

天貓與淘寶不同，商戶以品牌為主，目前天貓香港的貨品類別雖然多，但同一類貨品的選擇仍不算多，數碼產品的品牌亦略不夠豐富。有取的是，在優惠價格下，價錢比其他兩個平台稍為便宜，有興趣可趁全埸免運期間入手。

👇👇Alexa 網站分析 香港十大網購平台排名👇👇

+ 5 + 5 + 5

同場加映：2021外媒評測9款最佳Wi-Fi Router 入手前必睇 附8招提升網速

有多少人和記者一樣，現在多留了在家娛樂才發現，正在使用的 Wi-Fi Router，不能同時提供穩定和快速的無線上網於多個裝置：電腦﹑PS5﹑手機睇YouTube﹑平板睇Netflix。不過 Router 平貴相差可以達數千元，哪些適合多裝置同時使用，哪些又適合機迷使用呢？



外媒就評價 9 隻 2021 年最佳 Wi-Fi Router，如Netgear﹑Asus﹑TP-Link等，即放大下圖了解哪隻性價比最高。

👇👇外媒評測2021年最佳Wi-Fi Router（按名次倒序排列）👇👇

+ 14 + 14 + 14

想睇 8 招提升 Wi-Fi Router 穩定性﹑速度方法？即睇：2021外媒評測9款最佳Wi-Fi Router 入手前必睇 附8招提升網速