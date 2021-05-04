撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-05-04 18:22

打工仔每日都會用到的Windows電腦，其實每個鍵都暗藏快速控制功能。在Windows 10中，無論是截圖、大量複製貼上或是快速進入休眠模式，都只需要一個快捷鍵就輕鬆完成。只要懂得運用，工作時就能按少幾個鍵，加快工作效率！

Windows電腦中的「Windows標誌鍵」，除了能開啟「開始」外，配合不同按鍵也能執行不同快速動作。想打開「檔案總管」時按Windows鍵+E鍵、想快速進入休眠模式時按Windows鍵+L鍵。下面20個Windows 10系統的快捷鍵，打工仔必收藏！

👇🏻👇🏻想截圖除了Print Screen仲可以點Cap？20個Windows 10快捷鍵👇🏻👇🏻

+ 16 + 16 + 16

同場加映：Excel懶人必學3招 照片一鍵生成表格 附10個常用函數公式

一見到Microsoft Excel就怕怕了？縱使懂得簡單的基本技巧，但是一想起要輸入這麼多的數據和複雜的步驟，就沒有動力工作了！對於懶得打字又不太懂Excel的初哥，以下就有3招超級簡單、節省時間又實用的整Excel方法，方便大家「懶到出汁」！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻廢話少講！如何靠一幅照片生成表格 3招懶人必學Excel做法！【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

+ 5 + 5 + 5

瀏覽全文：Excel懶人必學3招 照片一鍵生成表格 附10個常用函數公式

同場加映：iOS 14捷徑教學｜用iPhone將PDF轉成JPG／PNG圖片 簡單4步設定

【iOS 14捷徑教學】打工仔用手機處理文件，不難會收到或者下載到PDF檔。不過手機沒有第三方App支援，根本不能查看PDF檔。iPhone用家不妨利用iOS捷徑，將PDF檔轉換成圖片，變做JPEG、PNG等格式，然後輕鬆與好友同事分享！

👇🏻簡單4步PDF檔案轉圖片！【點圖放大睇】👇🏻

瀏覽全文：iOS 14捷徑教學｜用iPhone將PDF轉成JPG／PNG圖片 簡單4步設定

同場加映：Gmail打工仔必學10招實用秘技 教你自動銷毀電郵 Send錯可截停

【Google Gmail教學】不少打工仔都有每日Check Gmail的習慣，但是到了休假大家又會不會回覆呢？其實Gmail有好多實用的隱藏功能，方便大家處理電子郵件，加快工作效率！學識以下10招實用秘技，即使「大頭蝦」Send錯Email都可以一鍵收回，亦可排程甚至機密化電郵，就連假日自動回覆對方都做得到，絕對是職場達人必學！

👇👇打工仔必學！10招Gmail實用秘技【點圖放大】👇👇

+ 26 + 26 + 26

瀏覽全文：Gmail打工仔必學10招實用秘技 教你自動銷毀電郵 Send錯可截停