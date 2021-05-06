撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-06 08:00

智能手機發展到今天，形態也在經歷着不斷的變化，從早期鍵盤功能機，發展到後來的全面屏，再到極具未來感的摺疊屏手機，每一次改變都給消費者留下了全然不同的深刻印象。

相比於直板屏，摺疊屏手機依舊還是個新秀，畢竟誕生得最晚，從第一款量產機誕生到現在，滿打滿算也不過三年左右。而且截至2019年，摺疊屏手機也依舊以試水之作居多。直到三星Galaxy Z Fold2 5G的出現，摺疊屏發展迎來了真正的「高光」時刻，而這種將平板和手機體驗進行完美平衡的產品也終於開始大範圍走入用户視野，而三星Galaxy Z Fold2 5G自然也就成為了最具代表性的摺疊屏作品。

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三星Galaxy Z Fold2 5G在前作基礎上迎來了大量升級，在屏幕工藝、鉸鏈耐用性和系統交互方面都有了新的變化。而作為一款更加成熟的摺疊屏產品，三星Galaxy Z Fold2 5G的出現也引來了更多用户的關注，大家都很好奇，這樣一款形態特殊的產品又具備着哪些直板屏沒有的優勢，它是否變得更易用了呢？

既然如此，我們也趁着這次機會，通過三星Galaxy Z Fold2 5G和iPhone 12 Pro Max的易用性對比，幫助大家答疑解惑，一起來看看吧！

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「大個子」玩自拍 還是三星更省力

雖然三星Galaxy Z Fold2 5G和iPhone 12 Pro Max在外觀形態上有着明顯區別，不過在尺寸上二者還是相當有默契的。

三星Galaxy Z Fold2 5G展開後就是一個妥妥的平板電腦，屏幕尺寸達到了驚人的7.6吋，一如既往的「大」。iPhone 12 Pro Max方面，雖然它沒有雙屏，但個頭同樣不小。這麼大的尺寸，也帶來了一個新問題，那就是自拍不好拿握，尤其對於手小的用户來説，體驗會很不舒服。

這個問題，在iPhone 12 Pro Max上還是比較突出的。iPhone 12 Pro Max搭載了一塊6.7吋屏幕，尺寸雖然大，不過在Android陣營中還是很常見的，問題是它的機身寬度同樣達到了78.1mm，並配備了直角邊框，拿在手上確實有些不好掌控，更別説還需要舉起來自拍了，對於女孩子而言，用iPhone 12 Pro Max拍自拍照，確實是一件非常辛苦的事情。

那麼同為大尺寸機型的三星Galaxy Z Fold2 5G是否也有這樣的問題呢？事實正好相反，不但不會，而且還會更加輕鬆。

得益於屏幕內折設計和先進的鉸鏈技術，三星Galaxy Z Fold2 5G的屏幕可實現多個角度的旋停，而圍繞這個能力，三星也做了與之想配套的交互功能，其中就包括自拍。當屏幕在展開狀態下進行自拍時，相機界面和普通Android產品並沒有太大差異，但當屏幕翻折到一定角度後，拍照界面就會進入「自適應分屏」模式，取景框會自動移至上半部分，下半部分不僅有拍照操作界面，還能同時預覽拍好的照片。

此時，你就可以把三星Galaxy Z Fold2 5G安穩地放到桌子、地面等等各種平地上進行自拍了。另外，我們在自拍時也完全不用擔心手抖的問題，拍出的照片也更清晰，作為對比，你單手拿iPhone 12 Pro Max自拍時，就要費力一些了。

Samsung Galaxy Z Fold2（中關村在線授權使用）

同屏多任務處理，三星摺疊屏再下一城

很多人關注摺疊屏，總會不由自主將目光聚焦於其與眾不同的設計上，事實上，它的交互方式和交互效率也和傳統的直板手機有所不同。

iPhone在進行多任務處理時，需要在一個個軟件之間來回進行切換。比如我們在追劇時，此時恰好有信息進來，可能還要暫停影片，然後上滑進入多任務界面，再點擊Whatsapp，回覆消息。

相比之下，三星Galaxy Z Fold2 5G就能發揮自己的大屏優勢，屏幕足夠大，內屏最多可容納3個應用程序同時運行，並以分割視窗的方式進行交互，用户可以邊追劇邊聊天，或者邊查閲郵件邊瀏覽最新的新聞內容等等。

用户還可以把自己喜歡的應用組合存儲在側邊欄中，需要用到時一鍵就能夠快速進入到多應用分屏模式。

值得一提的是，三星Galaxy Z Fold2 5G還打通了應用之間的壁壘，支持文件進行跨應用傳送，在使用多任務處理窗口時，用户就可以在支持的應用程序之間拖拽圖片、文件、文本等內容，比如當我們需要在筆記中添加圖片時，只需從相冊中拖拽圖片即可輕鬆完成，而不用通過繁瑣的菜單，簡化了在文件傳輸方面的交互邏輯，也大大提升了多任務處理時的效率。

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超級大屏加持，尺寸越大玩遊戲越爽

除了日常交互和自拍外，在屏幕直觀感受上，三星Galaxy Z Fold2 5G和iPhone 12 Pro Max也有明顯的不同，尤其在玩遊戲的時候，區別更加明顯。

我們以《和平精英》為例，得益於摺疊屏大屏幕的優勢，三星Fold2的操作過程伸展自如，而且大屏帶來類似平板電腦的體驗也非常好，首先視野更大，能看得更清楚。

三星Galaxy Z Fold2 5G玩遊戲視野更寬（中關村在線授權使用）

反觀iPhone12 Pro Max，雖然有着一塊6.7吋的屏幕，但顯然無法和平板一樣的三星Galaxy Z Fold2 5G相比較，不但視野更小，操作時都有些捉襟見肘，像我這樣大手指玩家，就經常會按錯鍵。最後不得不吐槽一句，iPhone12 Pro Max大劉海遮擋的視野也太多了，三星Galaxy Z Fold2 5G打孔屏就不存在視野遮擋的問題。因此，單就遊戲操作性和畫面視野而言，肯定還是三星Galaxy Z Fold2 5G更有優勢一些。

最後有話説：

綜合來看，在手機易用性方面，身為摺疊屏的三星Galaxy Z Fold2 5G已經達到了一個非常高的水準，不但不比直屏手機遜色，甚至在某些方面還要超出不少。不得不説，這確實是一款將摺疊屏手機從概念性向實用性推進的產品，也是真正能代表摺疊屏手機易用性與實用性標杆之作。

當然，三星Galaxy Z Fold2 5G目前僅僅代表了三星在摺疊屏領域的創新與進步，從手機市場的趨勢來看，摺疊屏手機在與直板屏的競爭中，依舊處於「弱勢地位」。在未來，直屏手機是否會被摺疊屏而取代，現在下結論未免言之尚早，畢竟手機發展正處於關鍵的「十字路口」期，摺疊屏只是未來手機進化的趨勢之一，並不唯一。不過，憑藉自身優勢，摺疊屏手機確實最有資格成為引領手機未來道路的產品，隨着技術儲備的積累和生態建設的完善，這一趨勢還會越來越明顯，也讓我們對其抱有更多信心。

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