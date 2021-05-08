小米黑鯊4 5G港版實試｜$3800有找玩升降肩鍵、打機性價比超越ROG

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-08 01:17

小米黑鯊4 5G香港上市實試｜提起電競手機，相信不少人第一個會想起「老字號」ASUS ROG Phone 系列，不過在市場上另有幾個品牌選擇，而數香港有行貨推出的，必然要知道小米有份投資的黑鯊 Black Shark，而他們的最新出品黑鯊 4 5G 更已正式登陸香港。

小米黑鯊 4 外型設計轉趨平實

黑鯊遊戲手機來到第 4 代，黑鯊 4 5G 的機身設計一改浮誇風格，機身較為低調、厚實，更適合作為一部日常用的手機。

黑鯊 4 5G 的機身再沒有採用前幾代愛用的螢光綠色點綴，機身線條亦轉趨簡單，整體低調了不少（龔嘉盛 攝）

而今代的最強賣點，其採用「磁動力開關」的機側肩鍵，開啟後就多出了兩個實體 L/R 鍵，用來打《PUBG》、《Call of Duty》等手機射擊遊戲非常爽快，手感甚至要比還在使用超聲波按鍵的 ASUS ROG Phone 5 更佳。

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升降鍵手感出眾、功能多 黑鯊 4 功能上手試

黑鯊 4 5G 的主要處理器為 Qualcomm Snapdragon 870，雖然在定位上仍然算是旗艦級的處理器，然而對比起其他標榜性能強勁、採用 S888 處理器的高階電競機，黑鯊 4 5G 的硬件配置似乎是略遜一籌。

S870 其實是加強版本的 S865，在 AIDA64 中仍然顯示其為 S865 處理器（蔡浩騰 攝）

但由於 S870 的處理效能其實已可以應付絕大部份手機遊戲，上手試玩的感覺與 S888 機種分別不大，而黑鯊 4 5G 的遊戲配套亦做得相當完善，配合兩個肩鍵所造就的多樣性操作更是值得一讚。

利用磁力驅動方法閞啟的升降鍵，比起上代以電動方式開啟的肩鍵更為耐用，手感亦更為爽快，帶段落回彈感的操作有點類似滑鼠點撃（蔡浩騰 攝）

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黑鯊 4 5G 香港售價、上市詳情

黑鯊 4 5G 的機身設計、功能相當齊全，對比市場上的同類型機可為有過之而無不及，然而其最大的優勢乃出於價格之上 － 黑鯊 4 5G 香港版本的行貨定價以＄3,798 開首，與目前市場上的頭號對手、ROG Phone 5 相比，便宜近＄3,000，對於電競手機的目標用戶群，這麼大的價格差異絕對會是考慮因素之一。

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同場加映：ASUS ROG Phone 5實試｜機背點陣RGB、新風扇加實體按鍵尤如外掛

ASUS 電競手機 ROG Phone 5 在 3 月 10 日晚正式發布，今次 ASUS 一破過去幾年傳統、一口條推出三個型號，但即使是最「入門」的版本，已經有齊 ROG Phone 系列的招牌元素！

今代 ROG Phone 5 在設計語言上大幅更改，除了首次推出白色主色的版本，機身亦由以往多線條為主的黑橙色外觀，變成線條配色俱更低調的設計，賴以紅／藍色為黑／白機身帶出適當的視覺衝擊；最重要的「敗家之眼」變成了今代的 RGB 點陣設計，更可以顯示雙色效果，設計味道比以往數代都強。

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ASUS 作為電競手機的開山鼻祖，ROG Phone 系列亦一向以規格強勁著稱，ROG Phone 5 系列除了擁有 Android 陣營中頂級的 S888 處理器，ASUS 更在其機身上下加入獨家配套，增強用家在各式遊戲上的「作戰」能力，其中作為過往歷代招牌的 AirTrigger 超聲波按鍵以至外置風扇 AeroActive Cooler 都有著莫大的進步。

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同場加映：試當真YouTube新片數6大IG病態用戶 限時動態Story成友情試劑？

Instagram（IG）發展多年，功能越來越多，由最初只用來分享相片，發展到現在新加入的限時動態 Story、摯友名單 Close Friends 功能等等，雖然讓用戶表達自己的渠道更多，但這些工具卻令不少人盲目追逐一些虛無的潮流，甚至形成病態。

香港 YouTube 頻道《試當真》最近就上載了兩段名為《IG朋友》的影片，揭示香港 Instagram 用戶的奇怪或病態行，嚴重者可能影響朋友甚至是伴侶之間的關係，以下歸納幾點，各位 IG 用戶看後或會有不少共嗚。👇👇👇

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同場加映：連登票選 YouTube 界女神 10 強逐個介紹

除了ViuTV 有新劇上，連登論壇一向對美女 YouTuber 十分留意，早前就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

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