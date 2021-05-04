撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-04 08:00

蘋果於前段時間推送了iOS 14.5更新，此次更新為iPhone系列帶來了更多特性。不過有一項功能是專門針對iPhone 11系列的，這項功能是電池重新校準功能。這項功能最早出現在iOS14.5 beta 6中，如今終於在正式版中與大家見面。

已經更新iOS 14.5的iPhone 11系列用户，打開設定-電池-電池健康度後，可以看到系統提示重要電池信息。在未來幾周，電池重新校準功能會根據iPhone 11系列的充放電情況重新對電池容量進行校準，所以最終結果並不能立刻看到，建議大家使用一個月之後再查看電池健康情況。

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同時系統已經給出的最大容量上面也有了星號標誌，意思是該數據僅為重新校準之前的電池容量，重新校準之後，該數據會發生變化，當然也有可能不會發生變化。重新校準後的電池最大容量將會更為準確。

另外該更新也修復了一個電池意外消耗問題。

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