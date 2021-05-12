12款iPhone12手機殼Drop Test　YouTuber實機測驗　原廠殼有驚喜?

撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-12 09:00

Drop Test 從來都是用戶最愛看的手機測試之一，知名 YouTuber「EverythingApplePro E A P」再次進行 Drop Test，今次要試的就是 iPhone 12／12 Pro 的手機殼保護性，包括 Apple 原廠和第三方的手機殼。為了令測試結果更有參考價值，更用上 12 部 iPhone 12 實機，記者一邊看一邊為「EverythingApplePro E A P」捏一把冷汗。

👇👇12款iPhone12手機殼Drop Test 邊五款保護性最好？👇👇

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資料來源：Youtube@EverythingApplePro E A P

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DxOMark 手機電池測試｜任一部智能手機的拍攝、音響功能如何強大，沒有電力，也只不過是一塊無用的磚頭；故專為手機推出攝影評測報告的機構 DxOMark，近日亦推出了手機的電池評測環節，雖然首批受測試機種只有 17 部，但確立了系統以後，消費者在未來就有多一個參考指標。

👇👇👇按圖放大看 DxOMark 電池測試各手機評分及排名👇👇👇

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