撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-11 16:07

「免費才是最貴」這句說話放在手機遊戲上，玩家應該也很同意，無論你是Skin﹑抽蛋﹑買體力，都要動用「魔法卡」課金。數據統計平台Sensor Tower 近日公布了 4 月份，全球手遊課金榜 Top 10，日本大熱手遊《馬娘》（賽馬娘Pretty Derby）成功衝上第三位。而榜首兩隻中國開發的手遊，光 4 月已帶來近 40 億港元收入，你又有沒有為這誇張的課金營收貢獻呢？

👇👇4月全球手遊課金榜TOP10👇👇

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資料來源：Sensor Tower

👇👇2020年全球手機遊戲 課金排行榜 TOP 10👇👇

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世嘉手遊好出名！出名短命！（點圖放大）😂😂

手遊市場競爭激烈，SEGA已三番四次短時間結束手機遊戲營運，即睇SEGA手遊（玩家）血淚史：👇👇👇👇

同場加映：WhatsApp新私隱條款 5.15若不接受有何影響？必睇兩大魔鬼細節

WhatsApp 新私隱條款死線將至，未轉會的用戶如果仍「十五十六」應否接受條款，以及擔心 5 月 15 日後，帳戶會有什麼問題？近日 WhatsApp 又更新了官網的安全和隱私內容，再更新了未接受新私隱條款的後果，突然改口不再刪除帳號，不過將加入兩大限制帳號功能的細節。

👇👇WhatsApp再更新私隱條款 兩大魔鬼細節限制帳號功能👇👇

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