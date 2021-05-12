撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-12 07:00

iOS 15 或將對應30+部iPhone、iPad及iPod Touch清單一覽！Apple WWDC 2021即將六月於網上舉行，預期最新iOS 15亦都會在這次發布會登場，今次有傳iOS 15界面將會有大改變，而且更有不少實用新功能。可是每當有新iOS推出，亦代表部份舊型號不再支援對應。究竟會支援對應哪些款式？下文為大家詳解。

雖然Apple WWDC 2021仍未展開，但已有外媒WccfTech根據多方面的資訊所了解，新系統iOS 15支援機型，當中竟然有一些昔日「機皇」不能升級對應，相信或會令不少果迷驚訝。究竟什麼款式對應iOS 15？

最新iPhone 12當然是支援iOS 15的機款之一，舊機用家是否是時候升級呢？（黃舒慧 攝）

👇👇即睇什麼型號式將對應iOS 15，而哪幾款昔日機皇不再支援？👇👇

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iOS 14.5推出必升級安裝，13個必用新功能！iOS 14.5終於正式推出，今次加入了如戴口罩都可以為iPhone解鎖等實用新功能，很值得各位iPhone／iPad／Apple Watch的用家升級。

👇👇即睇13個iOS 14.5超實用新功能，iPhone用家必升級！👇👇

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同場加映：iPhone 12 紫色開箱，機身超美，與上代薰衣草色比較圖輯！早前Apple發布會中令不少果迷意想不到地公布推出紫色的iPhone 12及12 Mini。

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同場加映：MacBook Air 2021 7色機曝光！Apple推出7色iMac，不單向昔日經典iMac致敬，更吸引不少「好色」的果迷考慮換機。未換新機？可以等等先！

👇👇即睇Jon Prosser曝料MacBook Air 2021 5大重點👇👇

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