撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-12 15:39

外媒MacRumors稱，其拿到疑似iPhone 13系列的示意圖，並根據圖片上的信息繪製了iPhone 13系列的外觀。其表示，iPhone 13系列的鏡頭凸起程度相比iPhone 12系列更明顯了，並且機身厚度也有一定程度的增加。

具體數據方面，iPhone 13的鏡頭凸出大約為2.51毫米，iPhone 13 Pro的鏡頭突出大約為3.65毫米，相比指下，iPhone 12系列鏡頭凸出在1.5-1.7毫米之間。更明顯的鏡頭凸出很有可能是因為Pro機型採用了更強大的光學防抖，普通機型可能因為加入LiDAR傳感器。

機身厚度方面，iPhone 13為7.57毫米，iPhone 13 Pro為7.57mm，而iPhone 12系列的機身厚度為7.4毫米，增加幅度並不大。厚度增加的原因很有可能為電池容量增加，根據之前的信息，iPhone 13系列有可能引入120Hz屏幕，再加上外掛5G基帶，耗電量會更明顯一些，需要通過增加電池容量彌補續航。

相關圖輯：iPhone 13 Pro Max模型流出 YouTuber揭新機5大變化▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

延伸閱讀：iPhone 13推出日確定？起用Samsung LTPO螢幕？11大傳聞整理▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】