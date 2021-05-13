撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-13 18:27

ASUS Zenfone 8 系列香港上市｜ASUS 在今日（5 月 13 日）凌晨才發表旗艦新作 Zenfone 8 系列，殊不知即日已經在香港舉行上市發布會，並宣布即日在香港推出 Zenfone 8 全系列機種 － 即以細小流動為主的 Zenfone 8 以及保留了招牌翻轉鏡頭設計的 Zenfone 8 Flip，而且在售價方面更頗有驚喜！

ASUS Zenfone 8 六大賣點重溫

今次的 Zenfone 8 系列以 Zenfone 8 為主推機種，與市場上「有大食大」的旗艦機種不同，Zenfone 8 就採用與別不同的細小機身，以好手感力爭新客源。

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ASUS Zenfone 8 細機上手速試

在 Zenfone 8 系列發表之前，《香港01》科技玩物記者就有機會作短暫實機試玩，5.9” 屏幕所造就的迷你機身當然頗令人驚喜，然而最令人驚訝的是 Zenfone 8 不單止流動性高，其他硬件、功能的平衡度皆不俗。

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ASUS Zenfone 8 香港售價及上市詳情

ASUS 公布 Zenfone 8 系列之時順道公布了其歐洲售價為 599Eur 起，即換算約＄5600 左右，然而香港版本的定價就低於此價，只需要＄4,998 起即可入手，賣價甚至要比台灣版本的折合價更為便宜；而且由即日起還有早鳥及 Zenfone 舊機客戶適用的優惠，各位近來要買新機的話值得參考一下👇👇👇

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