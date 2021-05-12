撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-05-12 08:00

大家平時睇YouTube，有無Follow哪一位IG呢？之前出過香港女YouTuber IG排名Top 20，今次就再為大家找出頭20位最多IG粉絲的香港男YouTuber！登上IG第一位的YouTuber，到底有哪些吸引之處？

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同場加映：譚杏藍/雪姨/Coffee/童童誰入三甲？香港女YouTuber IG排名Top 20

頭20位最多IG粉絲的香港女YouTuber中，擁有最多YouTube訂閱人數的Emi Wong，於IG粉絲人數上，卻並非第1位！

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即睇全文：譚杏藍/雪姨/Coffee/童童誰入三甲？香港女YouTuber IG排名Top 20

同場加映：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

英國照片印刷公司Inkifi的官網，可以分析各個Instagram的粉絲人數，來推算出一個帖文價值。《香港01》科技玩物記者就利用Inkifi推算出以下結果。

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不少香港藝人的IG擁有過百萬粉絲，相信他們的帖文價值都相對比素人KOL的多。以下有10位近期熱話的香港藝人，不知道他們的帖文最高可以有多少的收入？

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其實Inkifi只是提供一個推算數字，並不是每位KOL、藝人實際收入數字。所以以上數字只能當作參考，畢竟Instagram的粉絲人數，只是廣告商其中一個衡量因素，相信各位藝人及高人氣IG女神的吸金能力都各有不同，而以上10位KOL及10位藝人，只是記者「私心」選擇，並非根據實際followers多寡作出總結 。

到底其他藝人、KOL的帖文價值有幾多？即睇全文：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

同場加映：鄭中基、林芊妤、笑波子有幾多收入？20位YouTuber廣告收入公開

鄭中基作為只有約2年資歷YouTuber，賺取到廣告收入，就不及一位素人大叔。除了暴龍哥，Coffee 林芊妤、笑波子、譚杏藍在YouTube上每月又可以獲取幾多廣告收入呢？

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除了轉戰YouTube的藝人外，香港有不少真真正正的YouTuber，如果單靠YouTube廣告，他們有多少收益？以下10位人氣YouTuber的廣告分成，當中一位素人大叔，竟然比起鄭中基等藝人賺錢更多。

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以上只是部分YouTuber廣告收入！想知道尚有哪些YouTuber？請觀看完整全文：鄭中基、林芊妤、笑波子有幾多收入？20位YouTuber廣告收入公開