小米降噪耳機Pro發表｜千元有找主動降噪、性價比贏AirPods Pro?

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-14 01:38

小米降噪耳機 Pro 平價發表｜自 Apple AirPods Pro 在前年上市後，市場上就陸續出現出自不同廠商的主動降噪（ANC）耳機，近來更有越賣越便宜的趨勢，而向來主打性價比的小米，在較早前亦發表他們旗下首枚自帶 ANC 功能的耳機，名字簡單就叫作「小米降噪耳機 Pro」，聲稱可以比 AirPods Pro 低近一半的價錢、卻提供相若甚至更佳的聆聽體驗。

小米降噪耳機 Pro 八大主力賣點、有力鬥 AirPods Pro？

小米降噪耳機 Pro 又名「FlipBuds Pro」，是小米首次加入主動降噪功能的全無線藍牙耳機，除了外型上十分「熟稔」，其功能基本上就是照著 Apple AirPods「參考」，但就結合了最新的軟、硬件，使小米降噪耳機 Pro 的功能潛力比已經發售兩年的 AirPods Pro 更為超前。

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小米降噪耳機 Pro 的設計、功能與 Apple AirPods Pro 都相差無幾，然而在售價上卻吸引得多。小米降噪耳機 Pro 將在 5 月 14 日起於中國大陸市場開始預訂，售價僅為¥799，即換算為港幣＄960 左右，正正就只是 Apple AirPods Pro 價格近一半。

小米暫時只將小米降噪耳機 Pro 定於中國內地市場販售，雖然說配件類產品在香港上市的可能性不小，然而香港用戶要買的話，暫時還得等一等，心急的話可能就要從水貨入手了。同場加映：消委會33款全無線藍牙耳機評測 AirPodsPro/Bose/Sony性價比誰高

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同場加映：口罩小姐冠軍鄭伊琪 得ASUS、SONY歡心 浩南27幅美照Show好身材

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