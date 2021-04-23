不只Bitcoin　十大最矚目加密貨幣　有一種由惡搞變幣圈寵兒

撰文：DailyView網路溫度計
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全球熱錢湧進股票市場，美股、台股指數不斷創新高之餘，就連加密貨幣市場也掀起一陣狂歡行情，比特幣更是短短一年不到的時間瘋漲近700%，最高一度觸及6.3萬美元（約49萬港元）。不過除了最多人認識的比特幣，實際上在加密貨幣市場當中，還有更多漲幅驚人的代幣一樣受到網友關注。
今天的《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，到底最熱議的十大加密貨幣分別為何。
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月21日至2021年04月20日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『加密貨幣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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