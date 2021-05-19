撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-19 07:00

Dyson 3合1甲醛空氣清新機香港推出，強效捕捉H1N1病毒、污染物、致敏原｜人人留家的時間多了，加上疫症下，對於室內潔淨空氣要求更為提高。最近Dyson推出3合1甲醛空氣清新機「Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde」，更標榜高效清除甲醛、H1N1病毒、污染物及致敏原等。新機香港正式推出，究竟比以往有什麼地方加強？有什麼賣點值得大家入手？

Dyson最近於香港推出全訣空氣清新機系列，當中3合1「Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde」更配置最新固態甲醛偵測技術，比以往更有效捕捉塵埃微粒及致敏原，同時消滅甲醛等有害的揮發性有機化合物（VOCs）。

無色氣體「甲醛」來源包括傢私或夾板、纖維板、隔熱物料及裝潢產品，以及如油漆、牆紙、清漆及家用清潔產品等。皆因比0.1微米大小的顆粒小500倍，一般空清機難以捕捉。甲醛更是一級致癌物，更對健康影響深遠。

新Dyson空氣清新機能更有效消滅彌留在室內的甲醛（龔嘉盛 攝）

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四款Dyson新空氣清新機同時登場（龔嘉盛 攝）

同場加映：香港市場上亦有大量出自不同品牌的空氣清新機／淨化器選擇，大家可考消委會早前為12部空氣清新機／空氣淨化機作過濾效能測試的結果、以及他們提供的選購貼士。

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