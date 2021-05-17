撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-05-17 17:14

天氣熱辣辣，不少市民早已出動冷氣機降溫，不過不少冷氣機都有滴水漏水、噪音、冷氣不夠凍等問題，不想在炎夏「用用吓」突然壞機，《香港01》科技玩物頻道訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，教大家冷氣檢測法，4步在家簡單Check冷氣風扇功能、滴水漏水等問題！

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，入行48年，是資深冷氣機師傅。（龔嘉盛攝）

檢測冷氣機功能不外乎從風扇功能、冷氣功能、滴水漏水問題和噪音問題4方面檢查。許錫強表示，窗口式、分體式和變頻式三款冷氣機的檢測方法大同小異。不過要留意，變頻式冷氣摩打屬於高頻，突然關閉會會有機會燒電子板。建議開啟後不要直接關上總掣，只需用遙控器關閉即可。若要關總掣，應用遙控器關閉冷氣30分鐘後才關總掣。

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同場加映：天氣悶熱｜開冷氣即關窗原來做錯 冷氣師傅教12大保養／使用貼士

炎熱天氣當然要開冷氣消暑，不過一年無開冷氣的他，可能發現一開機就散發出尿臭味！《香港01》科技玩物頻道訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，講解開機前必做的4件事，以及12個家居清潔及保養冷氣機貼士。原來冷氣機有好多地雷，一旦做錯，隨時觸發火警！

一年無開冷氣，開機時為何不要立即關窗？資深冷氣師傅話你知

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同場加映：消委會14款分體式冷氣機評分／電費／價格／規格／保養費一文看清

消委會14款「1匹半」分體式冷氣機評測、評分、價格、規格、保養費等資訊一文睇清懶人包！最近消委會為14款「1匹半」分體式冷氣機作深入評測，包括市面上多款熱門品牌及款式，報告指竟然只賣5千多的款式表現拍得住過萬元款式，而且就算同為1級之能源標籤，最好表現的款式比起最差的節省近56%電費！

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同場加映：消委會冷氣機11個慳電及選購貼士 想節省電費要識睇能源標籤

夏日將至，回家馬上開大冷氣自然少不免，但不想每期收到電費單感到「肉赤」的話，就要懂得使用能源效益高的冷氣，以及開冷氣的慳電方法。消委會報告教用家如何睇冷氣機的能源標籤，除最基本的 1 級能源效益外，原來還有其他資訊幫大家了解冷氣機的效能。想今個夏天可以慳住電嘆冷氣，就要點下圖放大了解冷氣機選購貼士，以及 11 個省電貼士。

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同場加映：酷熱天氣｜冷氣機滴水/噴冰/嘈音/發出異味 4大常見問題懶人包

大熱天時當然要開冷氣機，不過大家有無遇過冷氣機滴水、噴冰、嘈音或者出現異味的常見問題呢？《香港01》科技玩物頻道記者為大家分析成因並提出解決方法！

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