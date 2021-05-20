撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-20 19:12

iPad Pro 2021（M1、mini LED）外媒評測，6個升級點評，果迷值不值得入手？本周起Apple正式推出7色M1 iMac外，同時M1 iPad Pro同時登場，果迷可以直接在Apple Store直接購買。不過新iPad Pro究竟值不值得入手？可以率先參考外媒各項評測報告。

新iPad Pro 2021同樣分11吋及12.9吋版本，不過後者的屏幕換上了mini LED的Liquid Retina XDR屏幕，同時1TB及2TB版配備16GB Ram（128GB、256GB及512GB只配備8GB Ram），那究竟是否購買12.9吋版本會較好呢？而新iPad Pro的新功能又是否值得各位果迷升級換購呢？立刻看看各大外國傳媒的評測報告。

左邊iPad Pro 2020、右邊新iPad Pro 2021配白色Magic Keyboard（圖片來源：MacStories）

👇👇即睇外媒對iPad Pro 2021 6個重點更新評價，包括Liquid Retina XDR屏幕、M1處理器、Thunderbolt及續航力等👇👇

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同場加映：新M1 iMac 24吋七色、超纖薄機身的確非常吸引，不過究竟它還有什麼賣點？與其他M1 Mac mini、MacBook Air比較如何？下文立刻為大家開箱實測。

👇👇24吋新iMac 6個升級賣點實測👇 👇

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睇埋與MacBook Air及Mac mini比併全文 👉新M1 iMac 24吋評測｜6大升級賣點！與Mac mini/MacBook Air比較

同場加映：早前美國sellcell網站問卷調查，有關新iPhone 13希望加入什麼新功能，當然最多人希望TouchID回歸，不過最令人估不到是，早年話題性十足如摺屏等新功能，卻比想像中少人想要。

👇👇即睇果迷票選哪11個新功能最想加入新iPhone 13👇👇

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睇全文 👉外國選iPhone 13最期待新功能｜摺屏/窄瀏海 全不及這款實用設計