撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-05-18 18:44

相信很多人都試過接收推銷電話，覺得深受騷擾。在iPhone通話設定中，手機能代用戶自動拒絕不明來電，減少被垃圾電話騷擾的機會。其實iPhone的電話設定中有不少好用功能，包括能讓用家自訂鈴聲、幫聯絡人製作個人化Memoji等。

有沒有發現為何來電鈴聲有時忽大忽小，有甚麼方法可以解決？如何自訂喜愛的歌曲做手機鈴聲？每天都收到推銷電話，如何在iPhone設定拒絕接聽不明來電？下面9個iPhone隱藏通話設定技巧一定要學起來，讓自己聽電話打電話也更方便！

👇👇9個iPhone來電設定小技巧👇👇

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除了打電話有小技巧設定，聽音樂也有！睡前聽歌放鬆心情應該是不少都市人的習慣。不過有時候太累，聽著聽著不小心睡著了，到第二天起床後才發現電話因播了一晚歌而耗盡電力，也會影響睡眠質素。想令iPhone聰明地定時定後關閉音樂，不用下載第三方軟件都能做到。只要用手機內建的計時器設置好時間，當倒數計時完畢後就會自動停止音樂，是不是很方便！

👇👇教你瞓覺聽歌用iPhone時鐘定時停播音樂👇👇

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瀏覽全文：iPhone聽歌睡著也不怕 定時停播音樂教學 附26個iOS 14隱藏功能

同場加映：iOS 14｜iPhone充電提示自訂教學 3分鐘即變天竺鼠車車治癒叫聲

日本定格動畫《天竺鼠車車》近期突然爆紅，雖然每集只有短短2分幾鐘，且完全沒有對白，但就俘虜了不少少女心！動畫內天竺鼠車車所發出的聲音「PUI PUI」，是錄製自現實中的天竺鼠叫聲，這麼萌的聲音，真是每天聽也不會厭。下面就教大家如何將iPhone的充電提示音換成天竺鼠車車的叫聲，等你每天為電話充電時也被天竺鼠治癒一下！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻【點圖放大睇】充電提示音轉天竺鼠車車叫聲教學👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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今次示範的音效，取錄自動畫中一開頭天竺鼠車車的叫聲，因此需要事先手動剪裁該段聲音。按連結《PUI PUI 天竺鼠車車》可以到YouTube觀看動畫。

瀏覽全文：iOS 14｜iPhone充電提示自訂教學 3分鐘即變天竺鼠車車治癒叫聲

同場加映：iPhone省電秘技 睡覺自動關Wi-Fi／數據／藍牙 iOS 14捷徑教學

iOS捷徑教學｜5G流動數據確實吸引，然而令iPhone 12相當耗電！如果Apple用家擔心自己部iPhone食電，影響電池壽命的話，可以利用iOS捷徑，設定iPhone於特定時間自動做出一連串省電的動作。讓iPhone陪同大家一齊睡覺，自己慳電、慳數據！

👇👇👇「睡前省電、起床恢復」iOS捷徑設定 + iPhone自動執行教學【點圖放大】👇👇👇

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