撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-21 13:19

小米 POCO M3 Pro 發表｜5G 手機價格有望再創新低！近年多以來不斷以高性價比為出機方針的小米子品牌 POCO 日前又有新搞作，為旗下平價機 POCO M3 推出「加強版」POCO M3 Pro 5G，此機除了機身設計更為醒目，更升級加入 5G 連線，不過最強賣點，還是要數其極端平價！

POCO M3 Pro 5G 六大賣點、中階規格賣入門價

POCO M3 Pro 5G 對比 2020 年尾上市的 POCO M3，電池容量縮小至 5000mAh，但機身設計亦因而變得較為修長。

POCO M3 Pro 5G 的另一吸引之處，在於價格方面與 POCO M3 一樣吸引，即使是規格升級至中階、並且支援 5G 連線，其定價仍然只是以 159 歐羅起，換算約1500港元，按照慣例，其來港上市售價將為歐洲價錢約 8 折，即約1200 港元就有交易，以此規格而言非常抵玩，更有望問鼎最平價 5G 手機的頭銜。

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同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



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同場加映：小米Redmi K40「遊戲增強版」 $2400起有齊航天級散熱／實體肩鍵

小米 Redmi K40 遊戲增強版發表｜小米旗下的子品牌紅米 Redmi 的出品一直以廉價著稱，今日更打算挑戰「最平價電競手機」的頭銜？稍早前小米方面就公布 Redmi K40 系列又添一員，其名為 Redmi K40 遊戲增強版，雖然渾身都是電競級別的超強配置，但起步價卻只是 1999 人民幣！Redmi K40 遊戲增強版 9 大賣點、平價秘密在處理器？

Redmi K40 遊戲增強版擁有可以輸出 1600 萬色的呼吸燈以及機肩鍵，完全符合電競機的設計方針（圖 小米）

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