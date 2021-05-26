撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-26 15:26

Google Photos 收費｜Google 旗下極受歡迎的雲端相簿服務由 6 月起取消「高畫質」相片的無限儲存服務，如今「大限將至」，勢必引發一輪用戶搬家潮。 但同樣提供雲端相片儲存的平台還有哪一些？容量、收費又如何？今日《香港01》科技玩物記者就為大家搜羅了其中主流的 8 個與大家進行評比。

Google Photos 替代品？8 大雲端相簿服務、收費評比

Google Photos 向來以多功能與智能見稱，不過對不少用戶而言，其無限量收藏「高質素」相片才是最大吸引力，而當 Google Photos 在 6 月 1 日起將這批相片都計入 Google Drive 用量，是留在 Google Photos 再課金買空間，還是轉投其他服務，就成為了用戶的考慮。

而網絡技術發展至今，雲端相簿的選擇不少，要功能有功能、要容量有容量，想要免費方案的話，最多可以用到 100GB 的網上容量，而如果肯付出少量金錢的話，每月多 200GB用以儲存相片亦不是問題，各位「轉會」前可以參考一下以下各大雲端相簿的價錢、功能相關的評比資料。

👇👇👇按圖放大看 Google Photos 8 大替代方案價格、服務評比👇👇👇

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Amazon Photos 原本的收費方案比 Google Drive 更貴，每位會員的免費儲存容量只有 5GB，不過如果訂閱了「高級會員」服務、即 Amazon Prime，除了原本已經包含的免運費等優惠之外，Amazon Photos 內的相片容量就會即時變成免費，而原本的容量則會變成影片專屬。

而值得留意的是，Amazon 在全世界都有不同的分部，而 Amazon Prime 會藉價格亦隨地區而有所不同，碰巧最近我們的日本，Amazon Prime 的訂閱價比美國版本便宜得多，每月只需要 ¥500、換算為港幣即＄36，只不過要以平價啟用服務，就有一定的步驟需要先做

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同場加映：Google Photo 自動備份至電腦/OneDrive

想要脫離 Google 的「魔爪」，但又不知道如何入手？其實很多人都不知道Google 早有名為「Takeout」的工具，可以協助用家簡單將Google Photos內的相片自動備份，定期提供下載連結給用家備份至電腦；或自動上載至其他雲端儲存內（如OneDrive、Dropbox及Box）。下文就教大家如何使用「Takeout」定期自動備份👇👇👇

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