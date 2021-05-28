撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-28 09:00

2018年1月，大疆發佈DJI Mavic Air無人機，讓用户體驗航拍視角之餘，還體驗了無人機的智能。2020年4月，DJI Mavic Air 2發佈，擁有變革智能技術的它帶來了全新的體驗感受。DJI Air 2S是一款更輕、更小、更強大、更智能的一吋無人機，能夠讓用户體驗到「一有盡有」的感受。

為什麼不命名為DJI Air 3呢？因為大疆認為雖然它的升級力度已經很明顯，但是還沒有達到能夠稱之為DJI Air 3的程度，大疆對自己和對產品的要求非常嚴格，因此這次的命名是DJI Air 2S。我們這一次拿到的是DJI Air 2S的暢飛套裝，接着我們就來看看DJI Air 2S都有哪些升級，帶來什麼樣的全新體驗，為什麼會説它真正做到了「一有盡有」。

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價格方面，DJI Air 2S基本版售價為7999元，暢飛套裝售價為10499元，可以看到大疆將DJI Air 2S和DJI Mavic Air 2進行了價格區分，讓用户可以更好的區分選購。DJI Air 2S依舊使用DJI Fly APP連接和更新固件。

通過圖片可以看到，DJI Air 2S的暢飛套裝內容非常豐富。相比標準版本，暢飛套裝配備了3塊電池、6對降噪螺旋槳、一套4個ND濾鏡的組合（Air 2暢飛套裝是3個）、1個充電管家、1個電池充電寶轉換器和1個單肩包，其餘配件都是相同的。

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DJI Air 2S無人機升級了什麼？

1、最小的一吋感光元件無人機

DJI Air 2S採用了一吋的CMOS感光元件設計，與DJI Mavic 2 Pro相同，但是兼具輕量化的設計風格。像素是2000萬，每個像素尺寸為2.4um。雖然片面但是還是要説「底大一級壓死人」，一吋感光元件相比Mavic Air 2的1/2吋感光元件來説，不僅僅是像素的提升，還有畫質、細節表現能力、動態範圍、暗光控噪能力都有了非常明顯的提升，也就是説DJI Air 2S已經達到傳統相機的拍攝能力了。同時，DJI Air 2S也是目前最小的一吋感光元件無人機。

有了這個感光元件的加持，DJI Air 2S的照片和視頻質量會有飛躍式的提升。不論是白天還是夜間，DJI Air 2S都可以帶來更加專業、更加優秀的航拍視角素材，還有更加出色的後期能力。另外，DJI Air 2S的暢飛套裝中包含4款ND濾鏡，用户可以根據拍攝環境來選擇合適的濾鏡，已達到更加出色的效果。

安裝濾鏡很簡單，只需要將鏡頭前的原始濾鏡逆時針旋轉取下，將ND濾鏡斜着裝上，然後順時針旋轉就卡住了。

口説無憑，我們先來看看DJI Air 2S無人機拍攝的照片：

DJI Air 2S依舊支持JPG以及RAW格式的照片，其中RAW格式照片達到12.6檔動態範圍，因此具備非常出色的後期水準。用業內的術語來説就是寬容度表現優秀，後期空間大。可以看到，通過後期處理之後的照片比原始照片的觀看感受提升非常多，這也就是一吋感光元件帶來的拍攝魅力。

除此之外，DJI Air 2S的全景照片也非常豐富，大家可以根據拍攝環境來選擇不同的全景照片類型來拍攝，比如球形、廣角、180°和豎拍。

DJI Air 2S無人機拍攝的延時攝影（中關村在線授權使用）

在視頻方面，DJI Air 2S的表現也非常優秀，它將最高的視頻規格提升到了5.4K 30P和4K 60P，符合目前用户的需求。並且支持150Mbps最大視頻碼率，而且所有視頻規格均支持10bit D-Log，也就是視頻的後期能力依然表現出色。這樣對於準專業用户和業餘愛好者來説，使用DJI Air 2S同樣可以拍攝出色水準的視頻大作。筆者自己最喜歡使用的是4K 60P視頻規格，一方面4K的視頻分辨率足夠，因為後期會壓縮到1080P規格上傳分享；另一方面是60P的幀數讓畫面更加流暢，尤其是高速飛行拍攝的視頻會更流暢。

2、支持Ocusync 3.0圖傳系統

DJI Air 2S支持大疆Ocusync 3.0圖傳系統，這個圖傳系統是伴隨着DJI FPV無人機而來的，它最遠支持12公里圖傳距離（FCC標準；SRRC 最遠8公里），圖傳更加穩定，同時圖傳的視頻分辨率和刷新率也更高，給用户帶來更加清晰的實際觀看體驗。

此外，DJI Air 2S無人機搭載了4根天線，分散在無人機的四個機臂上，這樣可以帶來全向信號接收。之前總是有用户吐槽無人機在上方的時候，信號就會不穩定，DJI Air 2S就不會再有這樣的煩惱，無人機不論是在上方還是前方，信號都一樣穩定。

3、「大師鏡頭」第一次亮相

大師鏡頭功能是這一次DJI Air 2S帶來的全新模式，也是首次亮相，根據大疆內部消息這個模式已經開發很多年了，也就經過不斷優化的成熟功能。大師鏡頭可以看作一鍵短片的究極版，這個模式的主旨的是幫助新手用户自動拍攝出高質量的視頻，用户不需要參與拍攝的過程，而是直接獲得拍攝的成果。

DJI Air 2S（中關村在線授權使用）

眾所周知，航拍的運鏡是非常艱難的，很多用户就是因為運鏡效果不佳而無法獲得高質量的視頻，DJI Air 2S新增了大師鏡頭功能，用預設模板的方式自動完成拍攝、運鏡以及剪輯和配樂的整個流程，這樣用户就不需要自己拍攝和剪輯，而是直接獲得一段高質量的成片。

在拍攝之前，用户選擇大師鏡頭模式之後，只需要框選要拍攝的主體即可，隨後DJI Air 2S將會自動測距，自動判斷選擇合適的運鏡方式，然後自動拍攝以及完成後期的過程。有了這個功能，以後攜帶DJI Air 2S無人機出門拍攝，人人都可以成為「航拍大師」，人人都可以獲得高質量的航拍視頻。

DJI Air 2S（中關村在線授權使用）

除了大師鏡頭之外，DJI Air 2S依舊為用户提供了一鍵短片功能，包括漸遠、螺旋昇天、沖天、環繞、彗星、小行星這六種模式。

DJI Air 2S（中關村在線授權使用）

4、更強大的焦點跟隨功能、更好的避障

首先我們先來説説DJI Air 2S無人機在避障方面的改變。相比DJI Mavic Air 2的前、後、下三個方向的感知避障系統，DJI Air 2S增加了上視雙目感光元件，因此可以感知上、下、前、後四個方向，這樣避障將會更加全面。可以看到上視感光元件的設計角度也是傾斜的，這樣的好處是在高速飛行的時候，上視感光元件可以同時兼顧水平、上方兩個方向的避障感知。

同時，DJI Air 2S無人機的APAS（高級輔助飛行系統）提升到4.0版本，經過提升的路徑規劃算法再加上新增的上視雙目感光元件（Air 2S為上下前後四個方向的環境感知），飛行輔助效果更明顯。在複雜場景下向前飛行，可實現靈活避障，自主規劃飛行路徑。

避障能力的提升，伴隨而來的就是更加智能的飛行體驗。DJI Air 2S無人機的「焦點跟隨」功能也具有更出色的表現，支持聚焦2.0、智能跟隨4.0和興趣點環繞3.0這三個主要的功能。

聚焦功能在大疆的產品中已經非常常見，也是大疆拍攝設備智能表現的殺手鐧之一。拍攝之前，用户只需在手動框選拍攝目標，DJI Air 2S將通過視覺跟蹤技術識別，讓被拍攝目標保持位於畫面中。

聚焦功能（中關村在線授權使用）

選擇智能跟隨功能，無人機將通過先進地圖構建算法實時感知環境，規劃出最佳行進路徑，複雜場景下也能順滑跟隨、靈活避障。這個功能時Air系列無人機的核心競爭力，也能夠體現出這個系列無人機「聰明」程度。我們框選完被拍攝的人或者車輛之後，DJI Air 2S就會智能的跟隨在後面拍攝，不論你的路徑是什麼樣的，DJI Air 2S都可以自己通過避障和跟隨自動完成整個拍攝過程，不需要用户再進行額外的操作。

興趣點環繞功能（中關村在線授權使用）

最後，選擇興趣點環繞功能時，DJI Air 2S將自行以目標為中心環繞飛行，且相機始終朝向目標拍攝。

總結：「一有盡有」非常值得買

到此為止，我們關於DJI Air 2S無人機的評測和分享就告一段落了。從命名上，可以看到這款無人機是Mavic Air 2的升級版，但是它卻帶來了很大的變革，讓普通消費者可以體驗到更輕、更小、更強大、更智能的一吋無人機產品。DJI Air 2S確實做到了「一有盡有」，不論是無人機的配置、無人機的性能、無人機的智能程度和無人機的拍攝素質，在這個價位已經沒有競爭對手了。

此外，DJI Air 2S還可以購買DJI Care售後服務，其中的新增飛丟保障權益絕對是用户的福音。在使用過程中，發生意外或因操作不慎導致的飛丟事故，支付相應服務費用即可獲得同款完好產品。這樣的政策下，用户可以更加放心的去使用無人機來到苛刻環境下去進行飛行體驗或者是拍攝優秀的航拍作品。

最後，筆者要説，DJI Air 2S的確非常值得買，不論是用户升級還是作為自己的第一台無人機，它都適合。

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