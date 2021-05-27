撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-27 14:25

一田購物優惠日2021正式展開，一連多日於多間一田同時劈價優惠，除了超市、家品外，亦有非常多抵買家電產品，包括冷氣機、風扇、電飯煲、焗爐等。記者就今日（5月27日）首日早上一開店就立刻入場，為大家搜羅過百件抵買產品！

今年一田購物優惠日2021於5月27日至6月2日舉行，一連7天於多家一田百貨及超市舉行大優惠劈價活動。不少超市食品、家品、衣物，甚至家電都有不少抵買選擇。記者就在一田購物優惠日首天早上，立刻入場直擊精選百多件抵買產品！

一田購物優惠日吸引不少人前往搶購劈價貨品。（林勇攝）

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同場加映：一田購物優惠日每天都有不同限量優惠產品，＝包括半價買到Switch主機連兩款遊戲套裝、250蚊有找買高清電視機，600蚊買戲院級家庭影音！即睇記者精選20件超抵產品！

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