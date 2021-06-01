撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-01 18:04

每個月都有大量的科技產品和消息推出，沒時間續個產品細睇，但又想緊貼科技潮流？記者幫大家每月整合焦點科技新品，瞬間了解近期最新的數碼產品。6月科技界焦點必數 Apple WWDC 2021，預計將推出 Macbook Pro 和 iOS 15。此外其他品牌也有數款手機﹑電競 Notebook﹑耳機等發布。

👇👇5／6月新科技產品總匯 22件必睇新品👇👇

+ 11 + 11 + 11

同場加映：2021最佳氣炸鍋Top18 外媒評測Philips排第幾？附消委會12款評測

氣炸鍋的出現就把健康和美味連成一體，無油炸物成為新追棒對象。不過，市面上這麼多氣炸鍋品牌和型號，應該如何選擇呢？最簡單的做法，就是參考測試報告和評分。外媒和消委會都曾評測多款氣炸鍋，即放大下圖睇 2021 年最佳氣炸鍋誰屬。

👇👇外媒評測2021十八款最佳氣炸鍋（按倒序排列）👇👇

+ 31 + 31 + 31

想睇埋消委會12款氣炸鍋測試結果？即睇：2021最佳氣炸鍋Top18 外媒評測Philips排第幾？附消委會12款評測

同場加映：外媒選20款耗電App IG/YouTube令電量倒水 吃電頭號怪獸竟是它

手機最重要的就是電池，如果你發現手機電量像「倒水」般無緣無故流走，可能就是App作怪！外國雲端儲存公司 pCloud對100款美國最受歡迎的App做分析，並公布20大最耗電的App，當中有不少都是香港人常用的App，例如Facebook及YouTube等。

👇👇【點圖放大看】20大耗電最高App排名👇👇

+ 15 + 15 + 15

想睇埋iPhone慳電教學？即睇：外媒選20款耗電App IG/YouTube令電量倒水 吃電頭號怪獸竟是它