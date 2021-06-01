撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-01 16:42

想要了解一個人，其實只要睇對方Instagram就可以輕鬆讀心！哈佛大學和佛蒙特大學曾經針對Instagram用家的照片，結果發現大多數有抑鬱症傾向的用家都會用某幾款IG內置的濾鏡！原來某一種調色，比起藍灰色照片來得更抑鬱！大家最常用哪個濾鏡去調色呢？難道是這個最抑鬱IG濾鏡？還是樂觀小寶寶呢？

今時今日只要睇對方的Instagram，真的可以知道一個人的一切？(Unspash/Phil Desforges)

Instagram發帖文時，大家可以選擇內置的濾鏡，轉變照片的顏色。沒想到原來這些照片能夠反映大家的心理狀態！大家切勿忽視自己的情緒健康問題，如果有以下這些特徵，有機會是有抑鬱症的傾向，絕對要留意啦！

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同場加映：超準心理測驗｜4款手機殼顏色測真命天子類型 選黑色鍾情書呆子

問題】妳會想買哪一色系的手機保護套呢？ 【A】簡單的黑白灰色 【B】金屬材質：金色、銀色 【C】紅色、紫色 【D】藍色、綠色

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同場加映：心理測驗｜最驚手機冇電還是無網絡？一條問題測出你的戀愛危機！

【問題】最怕出現哪種手機狀態？ 【1】手機無電 【2】被已讀不回 【3】 Load好耐 【4】無網路即睇全文：

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同場加映：6個韓國情侶插畫IG推介 畫出情慾甜蜜、床上浪漫 女生必有共鳴

這6位韓國高人氣的插畫家，將情侶的甜蜜生活用畫作一一紀錄，分享在IG之上，原來當中有很多都是她們自身的生活所啟發！其中有一個火辣性感的美女插畫家，她筆下的畫作十分貼地搞笑，值得大家看看囉！

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其實韓國女生對於感情都幾主動，所以韓國情侶之間都有不少床上情趣，以燃起彼此的性慾，促進感情。韓國插畫師IG都將他們的情趣用筆下描繪各樣情趣！

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以上只是部分IG圖片！想知道更多？請觀看完整全文：6個韓國情侶插畫IG推介 畫出情慾甜蜜、床上浪漫 女生必有共鳴