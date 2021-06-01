皮膚病︱Google將推AI診斷相關病症　拍攝照片即可分析相符徵狀

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-06-01 08:00

每一年幾乎都有近 100 億筆的 Google 搜尋和皮膚、指甲及頭髮問題有關。全世界有 20 億人口深受皮膚方面的病症困擾，但同時全球各地又面臨皮膚治療專家短缺的窘境。儘管許多人會先使用 Google 搜尋服務查詢相關資訊，但有時很難僅透過文字來描述自己皮膚上的症狀。

為此，Google特別開發一款 AI 技術的皮膚科輔助工具，協助使用者瞭解皮膚、頭髮和指甲等相關問題。這項工具運用了許多用於檢測糖尿病所致眼疾或對肺癌進行 CT 掃描時所使用的技術，讓使用者只需要運用手機上的相機，就能辨識出皮膚相關問題，像是手臂上讓人困擾不已的紅疹。

▼▼▼點擊了解系統如何運作▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

根據使用者提供的相片和資訊判斷病症

Google的皮膚科輔助工具是一項建構於網頁上的應用，前測版本預期將在2021年稍晚推出，讓使用者能以更簡單的方式瞭解自己的皮膚可能發生的狀況。在啟用這項工具後，使用者只要運用手機的相機，對著出現症狀的皮膚、頭髮或指甲從不同角度拍攝三張照片，接著再回答幾個問題，包含自己的皮膚類型、該症狀持續的時間或是否有其他病徵，以協助 AI 輔助工具縮減可能罹患的病症範圍。AI 模型會分析上述資訊，然後從知識庫中儲存的 288 種症狀裡，列出可能符合使用者情況的病症列表，以利使用者進一步搜尋相關資訊。

這個工具會針對每個相符的病症，顯示經過皮膚科醫生審核的資訊、常見問題的答案，以及網路上類似的相符圖片。這個工具並非用以提供診斷或取代醫生的專業意見，因為許多病症都需要經過看診、實際做檢驗，或採取組織切片等額外檢查才能確定診斷結果。Google希望使用者能透過這個工具取得可靠資訊，並做出更明智的下一步決定。

延伸閱讀：8大病症可致皮膚發癢▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

AI 系統判斷準確性相當高

Google皮膚科輔助工具集結了超過三年的機器學習研究和產品開發成果。迄今為止，已發布數篇經同儕審查、用來驗證此 AI 模型的論文，目前也還有更多研究正在進行當中。Google並在《自然-醫學》(Nature Medicine)期刊上發表用來評估皮膚病症深度學習方法的代表性研究，顯示我們的 AI 系統判斷準確性與美國皮膚科專科醫生不相上下。

為了確保Google開發的工具適用於所有人，Google在模型中納入了好幾種因素，例如年齡、性別、種族和皮膚類型(包含不會曬黑的偏淺膚色，到很少曬傷的偏深膚色都涵蓋在內)。Google使用了內含約 65，000 張圖片的去識別化資料、經診斷皮膚病症的案例資料、數百萬張皮膚問題圖片，以及數千個健康皮膚的範例來開發及微調模型，而這些資料也涵蓋了不同的人口統計特徵。

最近，Google的皮膚科輔助工具提供技術支援的 AI 模型成功通過了臨床驗證，也獲得了歐盟 I 級醫療器材認證(Class I CE Mark)。在接下來的幾個月中，Google將持續開發這項工具，讓更多使用這能夠運用這項工具來解答常見的皮膚問題。

相關圖輯：不過AI不是萬能，有團隊發現他們的系統會因為簡單一招被騙將青蘋果認錯成iPod▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

延伸閱讀：

好萊塢不願公開的秘密：AI系統撰寫的電影劇本已被拍成電影，而且我們都看過？！

蘋果Apple 2021最新預測！從專利「消光黑」系列、Apple摺疊機、Apple Car到藍芽追蹤器，超生火新品設計陸續曝光

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：不明紅疹、斑點…Google幫你判斷皮膚症狀！拍照上傳就能讓AI系統解答肌膚常見況狀】