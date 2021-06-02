撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-06-02 08:00

可能有些人也有失手把手機掉到河裡頭的經驗，最麻煩的就是有時水太深又太混濁，根本看不出來手機到底落在哪裡。而有一名男子，巧妙地利用 MagSafe 從一條河裡「釣」出了 iPhone 12 Pro。

上週六，Frederik Riedel 的一位朋友，不小心把他的 iPhone 12 Pro 掉到了一條運河裡。當時大家都認為他的 iPhone 已經沒救了，畢竟河底有著厚厚的淤泥。

之後，他的朋友在 3 英呎深的泥漿中艱難地嘗試了一下，但還是沒能找到他的 iPhone，反而卻意外的撈起了一台任天堂Switch。不過，因為任天堂Switch應該是沒有防水的功能，看來是沒救了。他的朋友一度認為已經要放棄，找不到自己的iPhone了。

這時一旁的Frederik Riedel 靈機一動，想到iPhone 12內建有MagSafe無線充電的功能，裡頭有34個磁鐵所形成的磁石陣列模組。那麼，是不是可以利用這個方式，把手機「釣」出來呢？

所以，他就利用釣魚的方式，用一根棍子綁著繩子，前面的「魚餌」則是磁鐵。結果「魚餌」才放下去，沒想到「魚」就真的上鉤了。他自己也覺得難以置信，高喊「MagSafe 萬歲」。

最後，大約在凌晨 3 點時，他終於成功的幫朋友把他的手機打撈了上來。而且，在將手機打撈上來之後，不但還可以正常開機，甚至手機電池也幾近於滿格的狀態。

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