撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-08 08:54

2020年的蘋果説，iPhone 12是有史以來搭載「最先進」通訊技術的iPhone。今年加上個高刷新率就會説，「新iPhone又獲得了有史以來最好的一塊屏幕」，反正發佈會嘛，庫克的話能正反説，計較就是你問題。 同時也要恭喜蘋果，在去年iPhone 12還沒有開售的時候，就把2021年的產品重要升級方向給定下了，明年+120Hz慣性升級一下IOS+AXX晶片，新品的方向就有了。

蘋果正在緊張籌備iPhone 13系列機型，儘管iPhone 12已經支持5G，但iPhone 13在此基礎上，同樣將有不少地方升級，比如120Hz高刷屏。多方爆料稱，今年蘋果會為iPhone 13 Pro/Pro Max配備120Hz刷新率顯示屏。

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最新報道稱，iPhone 13 Pro系列的120Hz顯示屏由三星獨家供貨。據悉，這批120Hz顯示屏採用可卷柔性PCB，為LTPO TFT OLED面板。此前有消息稱LG和京東方同樣有望打入iPhone 13的屏幕供應鏈，但它們的LTPO屏幕良率、產能可能未達到蘋果標準。京東方，甚至只可能是iPhone 13翻新或售後備件供應商，量級較小。

事實上，早在2017年，蘋果就為iPad Pro上馬了120Hz ProMotion高刷屏，但考慮功耗等因素，iPhone始終未能染指。對於iPhone 13系列，其它可供期待的變化還有高通X60 5G基帶、5nm A15處理器、小劉海、尺寸更大的鏡頭等。

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很早之前台灣的觸控屏幕製造商宸鴻長期為iPhone與iPad生產屏幕，而業績股價扶搖而上成為觸控屏幕領導者，但當後來蘋果滋生不安全感推行多供應商策略，將訂單分散到夏普、東芝、LG等供應商時，使得宸鴻股價暴跌。

當然，也有這樣一個例外，那就是目前世界最先進的面板製造商「之一」三星，憑藉對於小尺寸AMOLED屏幕的絕對掌控權，三星作為蘋果高端iPhone屏幕的上游供應商，在目前階段來看，似乎是唯一的選項，因此iPhone產品長期受制於三星，甚至產品定價到利潤獲取，都直接或者間接的跟三星有關。可以這樣説，iPhone產品的成功，一直與三星都息息相關。躺贏的三星，絕對可以稱得上是「最終受益人」。

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