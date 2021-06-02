撰文： 獲殼依毒間 最後更新日期： 2021-06-02 19:18

高達 Cosplay｜大男孩們心中多少都會有點「中二病」，希望可以化身成自己喜愛的卡通人物，但自製 Cosplay 服裝卻複雜得令人無從入手。 不過近日就有人在國內的淘寶網站上找到一間聲稱可以售賣真人可穿戴 Cosplay 服裝、盔甲的店鋪，最平價居然 600～700 人民幣即有交易！

¥600買到可穿戴的高達／幪面超人 Cosplay 裝甲

所謂「只有想不到、沒有買不到」，在淘寶平台上真的甚麼都可以買到，連以 EVA 物料（即乙烯與乙酸乙烯酯的聚合物）製作而成的盔甲都有店鋪專賣，而且賣的不單止有高達，就連幪面超人及其他動漫作品都有。

這些 Cosplay 穿戴服裝最便宜數十元人民幣就有一件，做齊全套都不過是 ¥600～700 人民幣店家方面更標榜「免裁剪」、「拼貼即可」、「簡單易做」，而且提供多個實際穿著的範例，似乎真的人人都可以圓一個 Cosplay 夢👇👇👇👇

高達／幪面超人 Cosplay 服的理想與現實

¥600 人民幣可以做到以上效果？有人上傳圖片到 Facebook 上，即時引起不少網民討論，認為此 Cosplay 盔甲夠型夠真，然而買淘寶貨永遠都要記住「理想」與「現實」之差…

科技玩物記者就特地找到售賣此批 Cosplay 盔甲的淘寶店，再細看產品描述，發現實際到手的成品或不如各位想像中完美。

這張圖分明就是模型的展品吧…？（圖 淘寶）

首先，這間淘寶店所賣的，其實只是 EVA 的「白件」，換言之買家拼貼後是需要自行上色的；另一方面，我們發現店家提供的相片當中，有不少是取自國外 Cosplay 活動、甚至是幪面超人劇照的相片，而現實到貨的成品在簡單拼貼之後，造型連人家的一半都難以稱得上👇👇👇

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更有留言指店家售出的貨物傳出異物，不知會否有健康之虞（圖 淘寶）

專業 Cosplay 玩家：10倍價錢都未必做到！

為了進一步驗證此高達 Cosplay 服的可行性，我們就問過有 10 年以上製作 Cosplay 道具及服裝經驗的朋友，他指出 Cosplay 服裝的製作過程並不止拼湊 EVA 物料這樣簡單，在簡單的組裝之後還需要進行加固、上色、打磨，單是物料成本已經動軏數千元港幣，如果連計人力、時間等成本，一件如賣家展示圖般比例上乘、細節迫真的 Cosplay 套裝，成本肯定過萬元。

除了 EVA 件需要加工，有時 Cosplay 需要加上 LED 燈等裝飾，成本又豈止 ¥600 人民幣？（圖 淘寶）

他續稱，¥600 人民幣買來的 EVA 物料不算貴，只要不求其拼砌好後就是可以「見得人」的 Cosplay 成品，作為新手 Cosplayer 的入門材料還是有一定價值的。

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網購詐騙，其實最終也離不開「銀行匯款後失蹤」的套路，只不過隨著時代推移，為了引受害人上釣，騙徒的作案手法也更多元化，中間更會用上很多新科技手段，利用受害者貪方便、貪小便宜的心態進行詐騙。

5 月頭時香港男子組合 MIRROR 舉行演唱會，一票難求，有騙徒就訛稱自己是唱片公司職員、可以代為訂購正價門票，引 Fans 入數訂票，騙取近 10 萬元款項（資料圖片）

以下就為大家歸納出幾個 Facebook、Instagram 等平台常見的騙徒特徵，特徵越吻合，其為騙徒的機會就越大👇👇👇

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