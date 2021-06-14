撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-14 07:09

IKEA宜家12款家居虛擬背景免費下載，Zoom／Google Meet／Microsoft Teams適用！家中工作機會多了，時常都需利用Zoom／Google Meet或Microsoft Teams等上網開會。想搵一些「自然」又「漂亮」的家居相片作虛擬背景？台灣IKEA最近就免費提供12款時尚家居的虛擬背景，每一張各有風格夠自然又不造作，還不快快下載！

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同場加映：Mario、Pokemon、動森、Zelda、星之卡比、Splatoon等12款任天堂官方Wallpaper下載！

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同場加映：吉卜力工作室「賣大包」，每個月推出不同作品的高清劇照以供網民下載，包括宮崎駿大人氣作品《龍貓》、《魔女宅急便》、《飛天紅豬俠》，連同之前《幽靈公主》、《哈爾的移動城堡》、《貓之報思》、《夢幻街少女》、《千與千尋》、《崖上的波兒》及《風起了》等作品。想下載？立刻點按下文連結吧！

百變貍貓（平成狸合戦ぽんぽこ／1994）

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飛天紅豬俠（紅の豚／1992）

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魔女宅急便（魔女の宅急便／1989）

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龍貓（となりのトトロ／1988）

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哈爾的移動城堡（ハウルの動く城／2004）

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貓之報思（貓の恩返し／2002）

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幽靈公主（もののけ姫／1997）

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夢幻街少女（耳をすませば／1995）

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風起了（風立ちぬ／2013）

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崖上的波兒（崖の上のポニョ／2008）

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千與千尋（千と千尋の神隠し／2001）

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