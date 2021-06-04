撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-04 16:19

Apple TV 4K開箱實測｜Apple TV 4K 2021在香港及台灣推出，今次機身外表上跟2017年那一款沒有多大分別，但無論內裡性能、遙遠器都有大幅更新升級！記者立刻開箱實測，試玩7個注目功能／值得入手原因！

Apple TV 4K 2021換上了全新的遙控器，加上創新的色彩平衡技術以及高格率HDR 畫質，都比上代大幅加強。究竟新機還有什麼實用好玩的地方？有什麼值得入手的原因？記者立刻開箱實測！

👇👇即睇Apple TV 4K 2021 7個必玩新功能／入手理由，以及如何配對PS5手掣與為電視調色👇👇

+ 15 + 15 + 15

同場加映：WWDC 2021直播連結｜外媒預測8件新品登場！iOS15、新版14吋／16吋MacBook Pro外還有什麼？Apple WWDC 2021（World Wide Developer Conference／全球開發者大會）的新品發布會即將在美國時間6月7日舉行（香港時間為6月8日凌晨1時）。

👇👇即睇今年WWDC 2021外媒預測8件新品，以及多款滄海遺珠👇👇

+ 17 + 17 + 17

睇全文 👉WWDC 2021｜外媒預測8件新品登場！iOS15外還有什麼｜附直播連結